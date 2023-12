Proseguono le iniziative di dicembre a Venegono Superiore

Dopo il successo dei mercatini di Natale, a Venegono Superiore le iniziative legate al calendario natalizio proseguono con tanti appuntamenti che accompagneranno grandi e piccoli fino all’Epifania.

Il fine settimana si inizia con due appuntamenti per venerdì 15 dicembre: alle 16 in Biblioteca per il ciclo La magia del racconto è in programma “Storia di un piccolo spazzacamino”, lettura animata con laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni. In serata, alle 20,30, lo scambio degli auguri con la cittadinanza alle 20,30 in Sala consiliare.

Sabato 16 dicembre alle 16,30 in Biblioteca nell’ambito di Biblio-game festival è in programma la festa Party-Game. Alle 21 alla Palestra di via Montenero una serata di musica con il Concerto di Natale della banda di Venegono Superiore.

Domenica 17 dicembre ci sarà la festa di Natale dell’asilo Paolo Busti e alle 12 il pranzo sociale al centro “La Trasparenza”. con il contributo musicale della Banda di Venegono Superiore.

Martedì 19 alle 18,15 in Biblioteca appuntamento con il gruppo di lettura.

Sabato 23 dicembre alle 20,30 in Chiesa parrocchiale gli Alpini offriranno il Concerto di Natale.

Alla Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, si inaugura il presepe al Castello dei Missionari e a partire dalle prime ore del mattino la Banda allieterà l’attesa del Natale con la Piva per le vie del paese.

Sabato 6 gennaio alle 21 in Sala consiliare il concerto per il nuovo anno “Un anno a tempo di valzer”, musiche della famiglia Strauss per pianoforte e voce narrante a cura dell’associazione Sui sentieri della Musica.