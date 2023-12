Si ferisce ad una mano, soccorsi ad Albizzate

Intervento di soccorso ad Albizzate in via Malpaga dove, secondo le prime informazioni, intorno a mezzogiorno un ragazzo di 21 anni si è ferito ad una mano al lavoro. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica, i soccorritori hanno disposto il ricovero del giovane al pronto soccorso dell’ospedale di circolo a Varese in codice giallo.

Allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi insieme ai tecnici di Ats Insubria competenti in materia di infortunistica sul lavoro.