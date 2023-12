Strutture e allestimenti fieristici

Le fiere sono delle organizzazioni espositive che diventano importanti, per aziende e piccoli imprenditori, per far conoscere il proprio prodotto o servizio. Ogni anno vengono organizzate centinaia di fiere in tutta Italia che richiamano migliaia di curiosi, clienti e turisti. Sono dunque una forte economia commerciale oltre che pubblicitaria.

Però le fiere, per essere organizzate a norma di legge, hanno bisogno di dare garanzie di sicurezza e non solo. Il piccolo imprenditore che ha intenzione di essere presente ad un evento fieristico deve avere delle strutture da esposizione o presentazione. Gli Allestimenti per una fiera sono fondamentali, ma essi diventano costosi. Tra l’altro non è che un piccolo imprenditore o una qualsiasi azienda trasporta queste attrezzature in giro per l’Italia. Per farlo occorre avere veicoli e personale adatto.

Comprare delle strutture per la fiera non è conveniente nemmeno se si ha intenzione di fare tante fiere durante l’anno. Meglio noleggiarle. Le ditte di noleggio di allestimento per le fiere sono presenti in tutta Italia e permettono di noleggiare tutto quello di cui si ha bisogno. Il noleggio avviene per un lasso di tempo determinato. Questa è la scelta che viene fatta da molti piccoli imprenditori e aziende di grandi dimensioni.

STRATEGIA PUBBLICITARIA AZIENDE

Per quale motivo una qualsiasi aziende, grande, media o piccola, deve preoccuparsi di partecipare a delle fiere? La risposta è semplice: strategia pubblicitaria. In base al proprio settore di lavoro ci sono delle necessità specifiche per poter “crescere”.

Facciamo qualche esempio. Un’azienda che produce cosmetici può avere un proprio sito internet per le vendite dirette ai piccoli consumatori, ma questo vuol dire essere “relegato” in un mercato che è davvero “piccolo” e alla mercè della moda. Il suo obiettivo, per crescere e diventare competitiva sul mercato, è cercare clientela che acquisti all’ingrosso. Praticamente ha bisogno di trovare altri negozianti o profumerie che siano interessate al suo prodotto. Come fare? La fiera è appunto un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Durante le fiere si possono trovare molti nuovi imprenditori che vogliono investire nell’acquisto di prodotti cosmetici. Si trovano: centri estetici, parrucchieri, estetiste private oppure negozi di profumeria, centri commerciali e via dicendo, che fanno lievitare gli affari.

Questo esempio consente di capire come sia utile, a livello pubblicitario, partecipare a delle fiere.

STRUTTURE E ALLESTIMENTI NELLE FIERE

Gli allestimenti che sono ideali per le fiere sono: tensostrutture, dove si possono creare spazi per mostrare un prodotto, dispositivo o un servizio, gazebo, sedie, tavoli, set birreria o bicchieri di varia qualità. Oltre a questo ci sono: tavoli da esposizione, vetrine o vetrinette, manichini. Mentre le fiere “alimentari” hanno bisogno di: banco frigo, come quello usato nelle gelaterie, celle frigorifere, espositori di alimenti, bilance oppure altre strutture che sono per l’isolamento dei cibi.

Ogni manifestazione propone un determinato settore, ma ogni partecipante deve attenersi a delle normative per igiene, sicurezza e comodità. Quindi ci si basa sull’area di lavoro e da questo potete poi noleggiare di tutto. Valutare anche eventuali addobbi che si possono sempre noleggiare oppure li potete creare in autonomia, ma rispettando delle linee guida decise per la sicurezza degli avventori, cioè di coloro che visiteranno la fiera.