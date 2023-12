Vignoli fa il bomber, i Mastini approdano ai quarti di Coppa

I Mastini chiudono senza problemi la pratica degli ottavi di finale di Coppa Italia battendo anche nella partita di ritorno il Chiavenna, squadra di Division I (la serie inferiore), con un netto 5-1 che fa il paio con il 7-0 dell’andata.

In una serata con rotazioni ridotte (ancora a riposo Majul, Perino prestato all’Aosta, assente Raimondi), ha brillato in modo particolare Michele Vignoli Sanin: spostato in attacco da Czarnecki visto qualche buco in organico, il 23enne nato a Merano non solo si è ben disimpegnato ma è stato addirittura autore di una doppietta tra il secondo e il terzo drittel.

I Mastini intanto si erano già portati avanti nel primo terzo grazie alle reti in superiorità numerica firmate da Marcello Borghi e Pietroniro dopo l’espulsione per proteste dell’allenatore ospite Kavcic. Marinelli, schierato titolare tra i pali, si è ben disimpegnato.

Dopo le due reti di Vignoli è arrivata quella di Erik Mazzacane (altro difensore) a completare lo score giallonero dopo che il Chiavenna aveva cambiato portiere. Poi il gol della bandiera verdeblu, messo a segno da Deanesi a 4′ dalla fine.