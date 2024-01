Auto e Moto storiche per una befana solidale a Varese

Anche a Varese, il 6 gennaio 2024, la Befana solidale Asi è stata un successo di generosità da parte dei 1350 soci del Club VAMS – Varese Auto Moto Storiche.

Dopo la promozione di sensibilità, e in particolare la partecipazione di don Marco Casale – responsabile caritas Varese – alla cena natalizia, i soci attivi hanno risposto concretamente, donando cibi e abiti invernali. Oggi è stato consegnato tutto, partendo dalla sede del club in Via Correnti a Varese per raggiungere prima la Caritas – Casa di Sant’Antonio presso la chiesa della Brunella, poi alla mensa solidale di Via Bernardino Luini, gestita dalle Suore della Riparazione di Varese.

«Vorrei ringraziare per la sensibilità tutti i consiglieri e i soci che hanno consegnato al club alimenti e indumenti – ha precisato Angelo de Giorgi, presidente del club Club VAMS Varese Auto Moto Storiche – La presenza alla nostra cena natalizia di don marco Casale e la nostra opera di promozione e comunicazione hanno scaturito ottimo successo. Rispetto alla raccolta del 2023 abbiamo raddoppiato i beni raccolti: grazie quindi a loro, e a tutti i volontari che stamattina hanno caricato i veicoli e consegnato alle mense solidali di Varese. Siamo stati collegati per alcuni minuti, tramite la regia di Asi, con tutti i club ASI d’Italia che hanno partecipato a questo progetto di ASI Solidale, per testimoniare da tutt’Italia il proprio impegno».

Il Club Club VAMS – Varese Auto Moto Storiche si impegna ad effettuare non solo una raccolta e due consegne all’anno ma si utilizzerà la promozione degli eventi di MITICHE IN PIAZZA (ultima domenica di ogni mese) per sensibilizzare al dono solidale a beneficio dei poli di solidarietà del nostro territorio.