Azzate dice addio ad Adriana Lomazzi Marcolli

Azzate dice addio ad Adriana Lomazzi in Marcolli, titolare con il marito della storica pasticceria di via Piave, una vera istituzione del paese, luogo accogliente e ritrovo per tanti.

La signora Lomazzi si è spenta giovedì 4 gennaio, all’età di 81 anni, lascia il marito – e braccio destro per tanti anni – Augusto e tre figli.

Insieme ad Augusto hanno gestito per quasi cinquant’anni la pasticceria, aperta nel lontano 1978. Nel 2022 l’esercizio azzatese aveva ricevuto il riconoscimento di Regione Lombardia come attività storica.

Il funerale si terrà lunedì 8 gennaio alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Azzate.