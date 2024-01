Colpo alle scuole Fermi di Gerenzano, 24 computer rubati e danni ingenti

Colpo ben riuscito alle scuole medie Fermi di Gerenzano: i ladri sono riusciti a portare via ben ventiquattro computer, dopo aver demolito l’armadio blindato che li custodiva.

I ladri sono entrati in azione intorno alle 19.30 di venerdì 5 gennaio, sicuri che non ci fosse nessuno, essendo la scuola di via Bellini deserta per le vacanze: sono entrati da una finestra del primo piano e poi hanno agito indisturbati all’interno.

Oltre al furto dei computer hanno provocato anche alcuni danni al server locale della scuola, che dovrà essere ripristinato nei prossimi giorni, dopo la ripresa delle attività.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Saronno, che sono arrivati sul posto insieme ai tecnici comunali (essendo l’edificio scolastico, ovviamente, di proprietà del Comune). Non ci sono testimoni, anche se la zona è abbastanza vicina al centro del paese, ma i ladri hanno lasciato dietro di sé alcuni dei materiali usati per il colpo.