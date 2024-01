Da Wish a Kung Fu Panda 4: la nuova stagione di CinemaKids

Dal fortissimo Kung Fu Panda all’indimenticsabile leoncino Simba passando per il capretto di Wish: tantissimi animali e un po’ di fantascienza sono i protagonisti della nuova stagione di Cinemakids, la rassegna che Filmstudio90 dedica ai bambini e alle loro famiglie.

In programma otto animazioni, un film e persino un documentario per bambini e famiglie, in una selezione di qualità, ricca degli ultimi successi al cinema e impreziosita come sempre da un grande classico, Il Re Leone, che torna sul grande schermo per un solo giorno in onore del 30^ anniversario dal suo debutto.

Si comincia domenica 21 gennaio con un’animazione adatta anche ai piccolissimi.

Come sempre la rassegna è ospitata dal Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese, sempre di domenica pomeriggio alle ore 15, con ingresso per tutti a prezzo ridotto a 5 euro.

Di seguito il programma completto.

DOMENICA 21 GENNAIO

YUKU E IL FIORE DELL’HIMALAYA

In un castello sorvegliato da un grosso gatto vanesio, la topolina Yuku aiuta la mamma a recuperare cibo e adora ascoltare con le sorelline le letture della nonna, che accompagna con il suo ukulele.

Un musical giocoso, in cui ogni canzone rafforza i personaggi nella loro identità.

DOMENICA 28 GENNAIO

PRENDI IL VOLO

Mac e Pam sono due anatre felicemente appaiate che vivono insieme ai loro anatroccoli Dax e Gwen nella quiete di uno stagno. Un giorno nello stagno arriva uno stormo di uccelli migratori in rotta verso la Giamaica, e una di loro invita Dax ad unirsi alla migrazione.

E parte all’avventura.

DOMENICA 4 FEBBRAIO

IL FARAONE, IL SELVAGGIO E LA PRINCIPESSA

Dal registadi Kirikù e Azur e Asmar, Michel Ocelot, una nuova originale animazione.

Tre storie d’amore e di coraggio, ambientate in epoche e luoghi diversi. In ciascuna il sogno dell’appagamento sentimentale è ispirazione per l’impresa, nei modi della cura e della pazienza. Storie ricche di colori si muovono fra sogni popolati da magnifiche divinità, terribili tiranni, giustizieri giocondi, principi e principesse che fanno qualsiasi cosa passi loro in mente.

DOMENICA 18 FEBBRAIO

WISH

Dagli autori di Fronzen, l’ultima animazione Disney racconta della magica terra di Rosas, dove uomini e donne affidano i loro sogni a re Magnifico.

La diciassettenne Asha si propone come assistente del re, ma quello che scopre la sconvolge: Magnifico non è il mago altruista che tutti credono essere, e i sogni delle persone, con lui, non sono affatto al sicuro.

DOMENICA 3 MARZO

PUFFIN ROCK — IL FILM

Sull’isola di Puffin Rock vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi.

Quando l’ultimo ovetto di Puffin scompare in circostanze misteriose, Oona e i suoi amici si uniranno in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa, prima che una tempesta colpisca l’isola.

DOMENICA 17 MARZO

EMMA E IL GIAGUARO NERO

L’unico film di fiction in calendandario racconta l’avventura della piccola Autumn, cresciuta a contatto con la natura nella Foresta Amazzonica e con il cucciolo di giaguaro Hope.

A sei anni la bambina è costretta a trasferirsi nella caotica New York.

Ormai adolescente, Autumn scopre che il giaguaro è in pericolo e decide di tornare nella giungla per salvare il suo migliore amico.

DOMENICA 7 APRILE

IL RE LEONE

In occasione del 30°anniversario dalla sua prima uscita al cinema torna per un giorno al Cinema Nuovo la storia del Re Leone.

Il cucciolo di leone Simba, figlio di Re Mufasa e principe ereditario della Savana, è curioso e vivace e il perfido zio Scar se ne approfitta. Tanto che Simba è costretto a scappare lontano da casa e a crescere con l’aiuto degli inseparabili Timon e Pumba e del loro motto, Hakuna Matata!

Sarà l’incontro con la sua vecchia amica Nala ad aiutarlo ad affrontare passato e responsabilità.

DOMENICA 21 APRILE

ROBOCITY — LA CITTÀ NASCOSTA

Originale animazione italianna firmata da Anatoly Borodich che racconta l’avventure di Lighty e dei suoi amici a Robocity. Robocity è un luogo affascinante e inaccessibile alle altre creature, popolato solo da esseri straordinari chiamati Robichi.

Lighty sogna di poter volare, ma il governatore della città controlla le vite degli abitanti e ha vietato il volo per nascondere il suo segreto.

DOMENICA 5 MAGGIO

LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI

C’era una volta e c’è tuttora una grande quercia, vecchia ben 210 anni, diventata pilastro per un intero microuniverso di piccoli abitanti.

Il film documentario racconta in modo semplice e con immagini stupende questo universo e le sue dinamiche, tra le operose formiche, piccoli mammiferi e famelici rapaci. Loro e molti altri sono i teneri protagonisti di una vibrante avventura per tutta la famiglia.

DOMENICA 19 MAGGIO

KUNG FU PANDA 4

Attesissimo dai fun di ogni età, arriva il quarto film del Panda più spassoso di tutti i tempi e creato dalla DreamWorks. Dopo aver vissuto incredibili avventure con coraggio e pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone, è chiamato a diventare il capo spirituale della Valle della Pace.

Questo comporta però una serie di problemi e sul suo percorso dovrà affrontare Chameleon, signora del crimine.

Il programma completo di Cinemakids è a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni sulla rassegna e sulla possibilità di festeggiare il compleanno al cinema con gli amici contattare Filmstudio90 allo 0332 830053 oppure consultare il sito di Filmstudio90 a QUESTO LINK