È quella di Intesa Sanpaolo la miglior app di banking al mondo

Secondo il report sulla digital experience redatto dalla società di ricerche statunitense Forrester, è l’App Intesa Sanpaolo Mobile ad aggiudicarsi il riconoscimento di “Global digital experience leader”. L’App della banca di sistema italiana ha prevalso su un totale di applicazioni di banking valutate nel mondo, con le migliori funzionalità e customer experience.

Il report di Forrester cita Intesa Sanpaolo come best practice nelle seguenti categorie: 1) gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management) per la categorizzazione delle transazioni e l’analisi delle spese, con suggerimenti personalizzati e analisi sul saldo e i movimenti 2) gestione degli errori (Error avoidance and recovery): per l’accesso veloce alle funzionalità di supporto in caso di bisogno e per i messaggi dettagliati che aiutano i clienti a risolvere gli eventuali problemi.

Tra le caratteristiche dell’App Intesa Sanpaolo Mobile sono state evidenziate:1) l’evoluzione di Intesa Sanpaolo Mobile, con l’aggiunta di nuove funzionalità che la rendono vicina alle “Super app” in stile Asia-Pacific 2) le funzionalità come la possibilità di pagare i parcheggi direttamente dall’app, la possibilità di cambiare provider per l’energia e una stima delle emissioni di CO2 per sensibilizzare i clienti sui temi ambientali 3) le evoluzioni per rendere l’app sempre più accessibile, con funzionalità per migliorare la leggibilità dei documenti.

Il commento di Stefano Barrese, responsabile Divisione banca dei territori Intesa Sanpaolo: «Capacità di innovazione, tecnologie all’avanguardia e centralità del cliente sono gli elementi distintivi delle nostre strategie e del nostro modello di servizio. Proseguiamo con convinzione lungo il percorso di crescita tracciato dal nostro Piano d’Impresa 2022-2025, che vede in isybank, la banca digitale del Gruppo, uno dei pilastri per la nostra trasformazione digitale».