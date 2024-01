Esplode un petardo, ragazzo di Malnate perde una mano e un occhio

Voleva festeggiare l’arrivo del nuovo anno facendo esplodere qualche petardo in compagnia degli amici, ma le cose sono andate in tutt’altro modo e quello che è accaduto sotto gli occhi di tanti ragazzi sarà difficile da dimenticare.

Un ragazzo di 17 anni, Niccolò, ha perso una mano e un occhio mentre insieme ad amici si trovava in via Bernasconi a Malnate nel quartiere di Rogoredo. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara: c’è chi dice che il petardo sia rimasto inesploso e che la potente deflagrazione successiva abbia sorpreso il giovane. Ma sul caso stanno indagando i carabinieri di Malnate, intervenuti dopo l’incidente chiamati da chi si trovava in quel momento in compagnia del giovane. Subito soccorso dai medici del 118 è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese, dov’è stato operato è stato poi trasferito in terapia intensiva pediatrica al Del Ponte. Le sue condizioni sono gravi.

«Ho sentito il padre – dice la sindaca di Malnate Irene Bellifemine – Una vicenda che ha sconvolto tutti. Ho voluto esprimere la mia vicinanza alla famiglia: al momento non possiamo che attendere le evoluzioni del quadro clinico. Sono davvero rammaricata da quanto accaduto: venerdì scorso avevamo emesso l’ordinanza contro il divieto di esplosione dei botti ma non siamo in uno stato di polizia, non possiamo passare strada per strada. I carabinieri di Malnate ieri stavano girando per il paese, per controllare: per questo sono arrivati subito sul posto dell’incidente. Le ordinanze servono per stimolare le coscienze di tutti, affinché si rispettino le regole. Vale tutto l’anno. Adesso però non è il momento di pensare a quel che è successo. Speriamo che il ragazzo si riprenda presto»