Fantastica…mente è un omaggio a Rodari in scena per L’Epifania a Varese

Narrazione, musica dal vivo e videoproiezioni sono gli elementi che caratterizzano Fantastica…mente, lo spettacolo in scena nel pomeriggio di sabato 6 gennaio dalle ore 17 in sala Montanari, a Varese.

Un omaggio al maestro, pedagogista e scrittore Gianni Rodari portato in scena dalla compagnia L’Arca di Noe.

Giovannino Perdigiorno vive costantemente con la testa tra le nuvole. La famiglia Proietti è la più strampalata che ci sia e Alice casca sempre dappertutto. Ciascno ha la propria peculiarità.

Tra storie, filastrocche e musiche adulti e piccini potranno scoprire insieme come i personaggi inventati da Rodari siano ancora attuali, capaci di incantare, creare empatia e smuovere il pensiero del pubblico di ogni età.

La Sala Montanari è in via dei Bersaglieri 1, a Varese.

Spettacolo teatrale per adulti e bambini dai 3 anni in su.

Ingresso a offerta libera.

Per maggiori informazioni www.arcadinoeteatro.com.