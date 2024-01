Il 2024 del ciclismo varesino inizia a Gavirate con la Pedalata dell’Epifania

Il calendario del ciclismo varesino per il 2024 parte da Gavirate il 6 gennaio con la classica “Pedalata dell’Epifania”.

Il programma prevede diverse opzioni per i concorrenti della pedalata amatoriale. Si potrà arrivare a Gavirate partendo dalla propria abitazione e sottoscrivere l’iscrizione sul luogo, oppure partire direttamente dal ritrovo e compiere il tracciato attorno al lago di Varese e fare ritorno a Gavirate.

Per tutti il ritrovo è dalle ore 9 presso la Pasticceria Veniani, in piazza Matteotti. Il raduno a concentramento è previsto dalle ore 9 alle 11.30, mentre la pedalata su strada attorno al lago di Varese inizierà alle ore 10. La quota associativa è prevista in 5 Euro per tutti caffè e pacco gara (impermeabile/portachiavi e barretta energetica). Alle ore 11.30 verrà effettuata la premiazione del gruppo più numeroso.