Il 2024 delle bocce inizia con il “Pallino d’Oro” a Budrione di Carpi

Il nuovo anno per la raffa non poteva iniziare meglio: quale manifestazione può annoverare una storia pluridecennale, costellata da vincitori che hanno di volta in volta rappresentato il gotha del mondo delle bocce, se non il Pallino d’Oro organizzato dalla Bocciofila Rinascita di Budrione, frazione di Carpi in Provincia di Modena?

Ventiquattro giocatori invitati, fra i quali quattro stranieri, si sono dati battaglia con eliminatorie ai 10 punti e finale ai 12 punti, dando spettacolo in ogni fase delle contese.

Lungo il cammino sono caduti nomi illustri come Mirko Savoretti e Luca Viscusi, campioni del mondo in carica, Gianluca Formicone, numero uno classifica punteggi del 2023, Alfonso Nanni, vincitore dell’ultima edizione, Roberto Moi, nei quarti dopo un’aspra partita conclusa sul 10-7 con Pasquale D’Alterio, e Maurizio Mussini, anche lui nei quarti, in un’altra tesissima competizione finita 10-9 con Luca Santucci, capace di rimontare da 2-8 fino al 9 pari, salvo cedere all’ultima boccia a fondo tavola dell’avversario.

Le semifinali, stranamente, non hanno avuto storia: Giuliano Di Nicola ha maramaldeggiato su Pasquale D’Alterio, lasciandogli solo l’onore del punto della bandiera – come si ama dire nel mondo del calcio -, mentre Zovadelli, dopo l’iniziale fiammata di Santucci che si portava sul 4-0, iniziava a macinare giocate sempre più incisive, fino a prevalere 10-5.

La finalissima, in partenza alternanza di punteggio fino al 4-4, vedeva una graduale ascesa di Zovadelli che non sbagliava praticamente nulla, né in accosto, né in bocciata, costringendo Di Nicola sulla difensiva, sovente infruttuosa, il quale insisteva a giocare il pallino sulla destra, forse nell’intento di porre in difficoltà il mancino Pietro, che sembrava tuttavia non soffrire più di tanto la scelta.

Si arrivava così con Zovadelli avanti per 11-6 e, visto l’andamento dell’incontro, sembrava tutto finito, invece Di Nicola ricuperava fino a 10 e solo in un’ultima mano da non suggerire a coloro che hanno qualche problema cardiaco, cedeva al solito preciso avversario. Grandissima esibizione di bel gioco, accosti a pochi centimetri dal pallino, bocciate perfette – ma quando sbagliano, questi due, quando lo faranno meriterebbero un applauso! – a deliziare gli amanti di questo sport.

Nella valutazione degli atleti invitati, una bizzarria: nessun atleta della Bocciofila Possaccio – una delle quattro finaliste del Campionato Italiano svoltosi a San Giovanni in Persiceto il 24/25 giugno, sconfitta in semifinale ai pallini da Vigasio che si sarebbe laureata Campione d’Italia – figura tra i partecipanti.

Quattro atleti Vigasio, quattro atleti Caccialanza, due Giorgione 3Villese, nessuno Possaccio – le quattro finaliste del campionato -: non sono stati invitati per scelta, non hanno potuto venire seppure invitati? Mistero.

Intanto è stato varato il calendario dei Laghi per il periodo Gennaio/Aprile 2024. Malgrado le indistruttibili cassandre che prefigurano orizzonti nefasti, il numero delle competizioni previste nel periodo ricalca quasi in fotocopia il programma 2023, registrando un leggero incremento, con i campionati provinciali che cominceranno, a livello individuale, sui campi della Bocciofila Bottinelli/Vergiatese il 17 gennaio.

Quindi anche in provincia di Varese, di Novara e di Verbania/Cuvio/Ossola inizio dell’anno davvero ricco di fuochi d’artificio.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

6 gennaio – Budrione Carpi (MO) – 45° Pallino d’Oro

Zovadelli Pietro – Caccialanza (MI)

Di Nicola Giuliano – Sant’Angelo Montegrillo (PG)

Santucci Luca – Sant’Angelo Montegrillo (PG)

D’Alterio Pasquale – Giorgione 3Villese (TV)