Primo posto e diploma d’oro alla Compagnia della gru al Concorso nazionale di Carpi

La Compagnia della gru di Varese si è classificata al primo posto nella categoria “Spiritual – Gospel – Pop” del Concorso corale nazionale “Giuseppe Savani” di Carpi organizzato da Aerco (Associazione emiliano-romagnola cori). Al gruppo varesino, diretto dal Maestro Enrico Salvato, che ha preceduto altri nove cori provenienti da tutta Italia, è stato assegnato il Diploma d’oro.

La vittoria nella categoria ha permesso inoltre alla Compagnia della gru di partecipare al Gran Premio Aerco, una sorta di “finalissima”, riservato ai cori classificatisi ai primi due posti di ogni categoria. Durante il weekend musicale ha anche preso parte al Festival non competitivo, parallelo al concorso, che si è tenuto all‘Auditorium San Rocco di Carpi con grande presenza di pubblico.

«Nella musica non si dovrebbe competere mai, penso, perciò non amo i concorsi – ha commentato il maestro Enrico Salvato – Ma presentarsi ad un concorso corale è sempre una buona scusa per organizzare una gita in compagnia. Perché cantare in coro è la migliore tra le possibili forme di aggregazione sociale. Tuttavia ai concorsi ci si può confrontare in modo sano con altri cori, si possono creare nuove collaborazioni e stringere amicizie. Dunque può valerne la pena, indipendentemente dal risultato finale. Che conta, certo, ma solo fino ad un certo punto».

OLTRE 600 ESIBIZIONI E UN RICCO PALMARES

La Compagnia della Gru (CdG) nasce a Varese nel 2000 col supporto dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Italiano e propone concerti di musica corale moderna. Sotto la direzione del Maestro Enrico Salvato, ha collezionato oltre seicento esibizioni sia in Italia che all’estero.

Fin dalla sua fondazione ha partecipato con successo a prestigiosi concorsi nazionali e internazionali tra cui: il Roncade Gospel Festival (2003, 1° posto), In…canto sul Garda (2003, 1° posto cat. Gospel & Spiritual), Bremen Choir Olympics (2004, medaglia d’argento cat. Gospel & Spiritual e Pop-Modern), Concorso corale internazionale A.G.C. Verona (2011, Diploma d’oro cat. Jazz, Swing, Blues), Concorso nazionale corale Canticum Cordis di Veruno (2017, Diploma di 2° premio nella sezione Gospel, VocalPop, Popolare), Riga European Choir Games (2017, medaglia d’argento cat. Jazz, Pop, Show), Gran Pemio Internazionale di canto corale CorAmare di Sestri Levante (2018, 1° premio cat. VocalPop, Jazz, Gospel, Spiritual e Folk), Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi (2019, medaglia d’argento cat. Musica leggera e Jazz; medaglia di bronzo cat. Negro Spiritual e Gospel) e infine il già citato concorso Corale Nazionale “Giuseppe Savani” di Carpi.

DALLE RADICI DEL GOSPEL AL MUSICAL

Da sempre, il fil rouge dell’attività del gruppo è promuovere l’incontro tra realtà musicali e culturali diverse, una spinta che ha portato la CdG a sperimentare stimolanti collaborazioni con artisti e gruppi come Gruppo Vocale Incanto, Daniel Stenbaek, By Grace Gospel Choir e Sherrita Duran. L’emozionante incontro con Prester Pickett e Africa Grove Ensemble ha portato la CdG negli Stati Uniti (2007) per un mini-tour concertistico ed un suggestivo viaggio alla scoperta delle radici della musica gospel e spiritual. La CdG collabora attivamente alla messa in scena di musical di produzione interamente varesina finalizzati alla raccolta di fondi a favore di organizzazioni benefiche; dal 2014 ad oggi: Hairspray, Strega – Cronache dal mondo di Oz, Aggiungi un posto a tavola, La Leggenda del Re Leone. Il gruppo si distingue per l’originalità del repertorio e degli arrangiamenti – a cura del Maestro Enrico Salvato – che attingono al Contemporary Gospel, al Musical, al Pop, e per una vocalità moderna, energetica e coinvolgente.