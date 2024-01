In piazza stazione a Gallarate tornano le rastrelliere per le bici

Rimosse lo scorso anno, le rastrelliere coperte per le bici tornano in piazza della stazione a Gallarate: tra mercoledì e giovedì, vicino all’ex deposito custodito e al ristorante Terminal sono già a buon punto i lavori di ri-allestimento degli stalli, coperti da due delle tre “cupolette” che erano state rimosse dall’originaria collocazione, dall’altra parte della strada. Contemporaneamente sono stati rimossi i portabici “alti” che si trovavano lì accanto, sull’ampio marciapiedi.

La rimozione dei posti coperti nel maggio del 2023 aveva suscitato una certa polemica politica, sulle scelte per la piazza stazione e sugli spazi per le biciclette, in riduzione.

Lo spostamento dei posti bici coperti è parte della sistemazione più ampia di tutta la piazza della stazione, che è stata condotta negli ultimi tre anni, non senza polemiche: esso ha compreso il rifacimento nel 2021 dei giardinetti della piazza vera e propria (con il sacrificio degli alberi, a lungo contestato, nuova illuminazione e un parziale riordino dei parcheggi), poi ancora lo spostamento e riorganizzazione delle corsie di fermata o di capolinea per autobus urbani ed extraurbani.

Proprio lo spostamento degli spazi per mezzi pubblici aveva comportato lo spostamento di due parcheggi per disabili, che aveva “sfrattato” i posti coperti per bici. Mentre altre rastrelliere erano state rimosse verso via Ferni.

Al di là della ricollocazione delle “cupolette”, altri lavori proseguono sul lato opposto della stazione, verso Sciarè, ma in questo caso si tratta non di lavori del Comune ma di Rete Ferroviaria Italiana, che sta realizzando il nuovo Apparato Centrale (la “torre di controllo”, per così dire, della stazione) per la gestione integrata del traffico dalle quattro direttrici che convergono su Gallarate, con predisposizione per la gestione del futuro terzo binario i cui lavori potrebbero partire nel 2026.

Sempre dal lato di Sciarè era stata la primavera scorsa completata la “velostazione”.