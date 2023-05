È aperta la nuova “velostazione” di Gallarate, il deposito bici sorvegliato per i pendolari

È aperta da oggi, 4 maggio, la nuova “velostazione” di Gallarate: un deposito recintato per biciclette e monopattini a ridosso della stazione FS della città. Frutto dell’investimento del Comune, affidata operativamente alla società comunale Amsc, si propone al servizio dei pendolari e degli utenti occasionali che devono raggiungere la stazione e che hanno bisogno di lasciare la bici in zona.

La “velostazione” si trova in via Sciarè a Gallarate, esattamente di fronte all’ingresso secondario della stazione FS. Offre ai gallaratesi e alle persone vicine un’area recintata per parcheggiare la propria bicicletta o il proprio monopattino, a fronte di tariffa giornaliera o abbonamenti settimanali, mensili e annuali. Le rastrelliere di “stoccaggio” delle bici si trovano all’interno dell’area recintata, accessibile mediante app e videosorvegliata. «Speriamo che sia un servizio interessante a beneficio dei cittadini: sarà aperta 24 ore su 24 ed è completamente automatizzata» spiega l’assessore alle partecipate Corrado Canziani.

Dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19, nei giorni infrasettimanali, ci sarà anche la presenza di un custode: Andrea Cattaneo è anche titolare della “ciclofficina” all’interno, che offre servizio di manutenzione e riparazioni di biciclette, «compreso anche il servizio di recupero all’interno di Gallarate nell’arco di 24 ore», per chi si trovasse (per fare un esempio) con la bici a casa con la gomma bucata.

Il servizio è accessibile con le modalità riportate anche nell’apposita pagina del sito di Amsc. L’ingresso giornaliero costa 1 euro, l’abbonamento settimanale senza servizi di manutenzione 4,00

euro, il mensile senza servizi 13,00, l’annuale senza servizi 130, il mensile con servizi 20, l’annuale con servizi 200 euro.

La nuova stazione è stata inaugurata dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani, con gli assessori Rech e Canziani e l’amministratore di Amsc Maurizio Zenoni. La struttura è di proprietà del Comune ma affidata per la gestione ad Amsc. Il servizio di ciclofficina è affidato con affitto mensile di 100 euro.