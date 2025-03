Medium is the message: a Gallarate l’evento conclusivo del progetto “Satelliti”

È in programma sabato 15 marzo all’Hic – Hub Istituti Culturali di Gallarate – Medium is the message, l’evento conclusivo del progetto “Satelliti” promosso dalla Biblioteca Civica L. Majno di Gallarate e co-finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando per il Libro e la Lettura 2022.

L’appuntamento è aperto al pubblico su prenotazione ed è pensato per coinvolgere attivamente la comunità locale, gli operatori del settore e gli studenti stimolando una riflessione sistemica sulla sostenibilità sociale e ambientale dei media di lettura contemporanei (cartacei e digitali).

Gli interventi di relatori provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura e dell’editoria, offriranno una visione approfondita sul presente e il futuro della lettura nell’era digitale, esplorando le nuove modalità di fruizione dei contenuti e analizzando l’impatto delle scelte tecnologiche sul nostro rapporto con il sapere.

La giornata prenderà il via alle ore 12 con la conferenza stampa “Sistemi bibliotecari e sostenibilità: l’innovazione al servizio della comunità locale”, per presentare i risultati della sperimentazione del servizio di prestito dei tablet in dotazione alla Biblioteca Civica L. Majno di Gallarate e i risultati del progetto Satelliti. A seguire, dalle 15 alle 16.30 in Sala Arazzi, i due talk “Carta e digitale: abitudini di lettura e mercati editoriali a confronto” e “Editoria e impatto ambientale: sfide e soluzioni per il futuro” dedicati alle abitudini di lettura e all’impatto ambientale dei diversi supporti editoriali, con la partecipazione di esperti del mondo dell’editoria e della sostenibilità.

Tra i relatori confermati: Laura Bajardelli (Fondazione Cariplo) Amanda Colombo (Consiglio Direttivo di ALI Milano), Luca Maccarelli (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori), Valeriano Musiu (Pianeta 2030, Corriere della Sera) Greta Sclaunich (Corriere della Sera).

Modera la giornalista culturale Alessandra Tedesco.

Il programma di Medium is the message si concluderà con la partecipazione della scrittrice Alessandra Selmi che alle 17 presenterà il monologo “Tra pagine e pixel: un racconto personale“.

A seguire, la chiusura dell’evento sarà affidata allo stand-up comedian e divulgatore ambientale Fill Pill con uno show previsto alle 17.30.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite:

Mediumisthemessage_Talk.eventbrite.com

Mediumisthemessage_Selmi_FillPill.eventbrite.com