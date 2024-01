La Sette Laghi centralizza il sistema informatico dei PS e li mette in rete

Anche l’Asst Sette Laghi adotta il nuovo sistema di codici numerici per indicare le priorità nei pronto soccorso. Un’innovazione che la Valle Olona aveva introdotto l’estate scorsa mentre la Lariana ha inserito a inizio anno.

L’azienda varesina ha approfittato dell’innovazione per modificare il sistema informatico, un investimento di oltre 650mila euro, operazione che ha richiesto tempi più lunghi per formare il personale.

Giovedì mattina, 18 gennaio, ci sarà il cambiamento a iniziare dal PS pediatrico del Del Ponte. Per scongiurare problemi, ad affiancare gli operatori dei diversi PS ci saranno i tecnici della ditta che fornisce il nuovo applicativo. Al Del Ponte saranno presenti per una settimana e così faranno in ciascuno dei Pronto Soccorso di ASST Sette Laghi, a mano a mano che saranno coinvolti. Il calendario prevede il cambiamento al Pronto Soccorso del Circolo il 31 gennaio, a Tradate il 14 febbraio, a Cittiglio il 28 febbraio e a Luino il 13 marzo. Concluderà il prossimo 20 marzo il Pronto Soccorso di Angera.

Il nuovo codice numerico per il triage sostituisce i colori: ai quattro o cinque colori, a seconda dei casi, che venivano utilizzati per indicare la priorità con cui prendere in carico i pazienti registrati in Pronto Soccorso, saranno usati i numeri, come previsto dalle indicazioni regionali: codice 1 (ora codice rosso) è indicato in caso di emergenza (pazienti molto critici, in pericolo di vita), codice 2 (ora codice giallo/arancione) è indicato in caso di urgenza indifferibile (pazienti in potenziale pericolo di vita con rischio di compromissione delle funzioni vitali), codice 3 (ora azzurro) è indicato per le urgenze differibili (pazienti con condizione stabile senza rischio evolutivo), codice 4 (ora verde) è indicato per le urgenze minori (pazienti con condizione stabile senza rischio evolutivo), codice 5 (ora bianco) è indicato per la non urgenza (pazienti con condizione stabile senza rischio evolutivo, non urgente o di minima rilevanza clinica).

Il nuovo applicativo offrirà vantaggi anche in termini organizzativi: è una piattaforma unica per tutti i Pronto Soccorso di ASST Sette Laghi, che consentirà una gestione centralizzata a livello aziendale e una totale digitalizzazione.

Gli operatori potranno inserire i dati relativi ad ogni paziente con PC portatili, compilando la scheda anagrafica, così come inserendo le prescrizioni terapeutiche, evitando trascrizioni e aggiornamenti non tempestivi.

Inoltre, accedendo tramite un’unica schermata, potranno avvalersi di un cruscotto che offrirà una visione completa e in tempo reale dei flussi che coinvolgono i PS, dal numero di accessi per ogni sede, alla suddivisione in codici di priorità, dai pazienti on boarding a quelli in carico in ogni sala di Pronto Soccorso, compreso l’OBI.

I nuovo gestionale semplificherà le procedure per gli operatori impegnati sul fronte dell’emergenza e urgenza e agevolerà le analisi di back office, a beneficio della gestione aziendale e delle scelte strategiche.