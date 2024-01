Laboratri di Carnevale negli oratori di Biumo, San Fermo e Valle Olona

Passate le feste Natalizie è subito tempo di preparativi per il Carnevale 2024. La Comunità pastoriale Beato Marzorati offre per questo i bambini la possibilità di partecipare ai laboratori a tema per creare originali maschere di Carnevale attivati in tutti gli oratori dei quattro quartieri (Biumo Superiore e Biumo Inferiore, Valle Olona e San Fermo) nelle domeniche del 14 e 21 gennaio e 4 febbraio, sempre dalle ore 15 alle 17.

Per partecipare è necessario inscriversi compilando il modulo a QUESTO LINK.

“Non serve che i genitori siano presenti tutto il tempo – precisano gli organizzatori – basta accompagnare i bimbi e passare poi riprenderli negli orari indicati”.

Agli adulti è richiesta invece un’altra forma di collaborazione.

È possibile dare una mano ai bambini nei laboratori domenicali comunicando la propria disponibilità al 347 3249783.

Oppure è gradito un aiuto da parte degli adulti a preparare la sfilata di Carevale 2024 della Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati di Varese partecipando agli incontri in programma tutti i venerdì dalle ore 20.30 all’oratorio di San Fermo.

Tocca proprio al quartiere di San Fermo ospitare la Festa per il Carnevale comunitario 2024 in programma domenica 11 febbraio.