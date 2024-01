Le più belle spiagge d’Italia regione per regione 

Ora è il momento ideale per iniziare a pensare alle tue prossime vacanze. Ad esempio, calendario alla mano, trovi tante festività a ridosso del weekend che ti permettono di organizzare una bella vacanza al mare. Queste sono secondo noi le più belle spiagge regione per regione per le tue prossime ferie in riva al mare.

Porto Cesareo – Puglia

Il Salento è una delle destinazioni migliori grazie anche a tanti villaggi estivi per le vacanze su Adonde.it. Porto Cesareo fa proprio al caso tuo poiché trovi spiagge da sogno dove rilassarti, prendere il sole e fare un rinfrescante tuffo, a partire da Punta Prosciutto. La sabbia bianca e fine come polvere di stelle, la ritrovi anche a Torre Lapillo e Bacino Grande, un vero e proprio angolo di paradiso con un mare dalle acque cristalline e limpide.

San Teodoro – Sardegna

La Sardegna è un vero paradiso in terra con spiagge davvero uniche che fanno da cornice a vacanze indimenticabili. Tra le tante località, San Teodoro è degna di nota poiché conosciuta come la Tahiti d’Italia grazie alle sue sabbie candide. Dopo La Cinta, visita Cala Brandinchi, perfetta per le famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e alle acque trasparenti.

Sciacca – Sicilia

La più grande tra le isole italiane rappresenta una destinazione da favola per le tue vacanze estive. Dirigiti verso Sciacca e, più in particolare, verso la spiaggia della Tonnara. I resti dell’antica struttura per la pesca del tonno fanno da sfondo a una spiaggia incantevole che si sviluppa tra il mare di mille sfumature e le falesie rocciose alle sue spalle.

Isola di Capo Rizzuto – Calabria

Negli ultimi anni, la Calabria è esplosa come destinazione turistica grazie a località ancora poco frequentate tutte da scoprire; una su tutte è Isola di Capo Rizzuto. Si chiama Isola ma in realtà è un piccolo promontorio collegato alla terraferma da un istmo naturale. Il paesaggio è quindi una meravigliosa cartolina soprattutto per via delle spiagge dall’incredibile e scenografica sabbia rossa.

Acciaroli – Campagna

La Campania non è solo Napoli, il suo golfo, la costiera amalfitana poiché esistono moltissime altre località e destinazioni per le tue vacanze estive. Ad esempio, il Cilento è una zona incantevole con spiagge da sogno. Le più belle si trovano vicino ad Acciaroli; Punta Licosa offre una natura contraddistinta dalla tipica macchia mediterranea profumatissima. La baia del Buon Dormire non lascia dubbi sulla sua vocazione: sceglila per una vacanza all’insegna del relax con vista su un mare azzurrissimo.

Marina di Bibbona – Toscana

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta delle più belle località per le tue vacanze al mare in Toscana sul mar Tirreno. A Marina di Bibbona si susseguono molti stabilimenti balneari ideali per organizzare una vacanza rilassante e non doverti preoccupare di nulla. Se invece sei alla ricerca di qualcosa di più selvaggio e incontaminato, dirigiti verso Fosso delle Tane, un tratto di costa segreta a cui si arriva dopo una camminata di circa 30 minuti. Prende questo particolare nome per via dello spettacolare fosso di acqua dolce che si getta poi in mare.