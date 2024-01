Spettacolo e laboratorio con pupazzi per i bambini a Somma Lombardo

Appuntamento in sala polivalente domenica 7 gennaio alle ore 16 per lo spettacolo Mettici il cuore. A seguire merenda e laboratorio sull’uso dei pupazzi

È dedicata ai bambini, ai pupazzi e al Teatro di figura l’apertura speciale della Sala polivalente di Somma Lombardo nel pomeriggio di domenica 7 gennaio.

Ad aprire l’iniziativa, alle ore 16, sarà lo spettacolo Mettici il cuore, della compagnia Nina Theatre.

Sul palco l’attrice Pamela Mastrorosa darà vita a una serie di pupazzi e oggetti, trasformandoli in personaggi dolci e simpatici. Lo farà senza usare le parole, ma solo sguardi, musica e sorrisi, in uno spettacolo corale sulla meraviglia delle piccole cose che si è aggiudicato nel 2022 il premio come Miglior animazione puppets all’EuroPuppetValsesia.

Al termine della rappresentazione una merenda in compagnia di tutti i partecipanti e, a seguire alle ore 17.30 un laboratorio sulla gestione del pupazzo in cui i bambini potranno dare vita a diversi personaggi in collaborazione co Progetto Zattera reatro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a promozionezattera@libero.it oppure 338 7547484.