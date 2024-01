Stili d’arredo: quest’anno la moda è vintage

Le tendenze arredo per l’anno a venire sono già tutte impaginate sulle più prestigiose riviste di Interior Design e oggi siamo qui per conoscerle tutte più da vicino. Le case si stanno trasformando molto velocemente in ambienti non più solamente funzionali e, tra le principali novità del momento quella più interessante riguarda l’avvento massivo della tecnologia.

Ci sono case più smart, certo, ma questo non si traduce in ambienti asettici dalle tonalità robotiche, anzi, tutt’altro. Prendendo a modello il gusto vintage, di cui possono essere perfetto esempio i meravigliosi divani di Emporio Chesterfield, infatti, il mondo dell’interior design punta tutto sul trasformare la casa in uno spazio confortevole, accogliente e in armonia con l’ambiente.

Vediamo quali sono le principali tendenze d’arredo e in che modo il gusto vintage sta donando colore e gusto alle case degli italiani.

Il gusto vintage conquista tutti

Il fascino senza tempo dei mobili e degli oggetti vintage sta conquistando un ruolo chiave nel sofisticato mondo dell’interior design. Lo stile invecchiato e un po’ attempato piace e convince, perché porta con sé un tocco di nostalgia e personalità nelle case, rendendole più tipiche e più accoglienti.

I divani in pelle con bottoncini, le lampade a pavimento e altri elementi d’arredo con scalfiture e segni del tempo ben visibili contribuiscono a creare un’atmosfera di grande autenticità. Questo modo di arredare combina elementi che, in apparenza, sembrano in totale discromia con l’ambiente ma è proprio da tale eterogeneità che nascono gli accostamenti più originali e vincenti.

Questo modo di arredare prende in prestito idee e accostamenti da altri stili, come quello urbano e industriale, tipicamente caratterizzati dall’abbinamento di elementi insoliti che non cercano per forza il “matching” perfetto.

Case sempre più amiche dell’ambiente

L’avvento massivo della tecnologia nelle case non ha compromesso l’attenzione per l’ambiente; anzi, le case moderne stanno diventando sempre più eco-friendly. Mobili e arredi sono progettati con un occhio molto attento alla sostenibilità attraverso l’uso di materiali riciclati o tali da ridurre l’impatto ambientale.

Le innovazioni si estendono anche agli elettrodomestici e ai cosiddetti “sistemi smart”, pensati per risparmiare risorse energetiche, contenere le bollette e ridurre l’impronta inquinante. Viviamo in un’era in cui la tecnologia si integra sempre più con il comfort abitativo, rendendo le case accoglienti e piacevoli, ma anche rispettose delle esigenze contemporanee di sostenibilità e di riduzione dell’inquinamento.

Colori e nuance: anche per il 2024 vince la “natura”

Quanto alla scelta dei colori, infine, quest’anno sarà vissuto all’insegna della natura, cioè al ritrovare un contatto con essa anche all’interno delle mura domestiche. Questa tendenza nasce dai mesi di lockdown quando si è stati costretti a trascorrere molte ore chiusi in casa ad attendere tempi migliori.

In quei mesi il mondo intero ha manifestato un forte bisogno di avvicinarsi alla natura e questo si è tradotto la trasformazione degli ambienti domestici in ottica più green, sia da un punto di vista funzionale che stilistico.

Ecco perché sono tornate in auge le rappresentazioni floreali, il verde in tutte le sue declinazioni e, soprattutto, la magnificenza del legno sia come colorazione che come materiale d’arredo.