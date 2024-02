Open Day da record, presentati alla LIUC due nuovi percorsi in lingua inglese

Raddoppia l’offerta in lingua inglese della laurea triennale in Economia e Management e si apre un percorso, sempre interamente in inglese, per la triennale in Ingegneria Gestionale. Novità, quest’ultima, nel panorama universitario italiano per una laurea triennale (bachelor) in Ingegneria Gestionale veramente internazionale, con docenti provenienti da prestigiose Università e Centri di ricerca europei, una settimana residenziale all’estero a semestre e tirocini, sempre all’estero, a partire dal terzo anno.

Un corso di studi di élite che dà accesso sia al mondo del lavoro sia a programmi di laurea magistrale di eccellenza, in Italia e all’estero.

LIUC – Università Cattaneo propone, così, alle matricole altre opportunità di studio all’avanguardia tra cui scegliere. L’Anno Accademico 2024/2025 si arricchisce dei due nuovi percorsi in lingua inglese a numero chiuso:

Business Analytics for Management

Il percorso si focalizza su strumenti statistico-matematici di base per impiegare i dati nei diversi contesti aziendali, quali la gestione finanziaria e commerciale, la strategia di impresa e la gestione del portafoglio. Utile ai futuri manager per saper usare le informazioni estratte dai dati e i principali modelli quantitativi a supporto delle decisioni da prendere.

Industrial Operational Excellence

Per sviluppare competenze, sempre più apprezzate dalle aziende di ogni settore industriale, che rappresentano un prerequisito fondamentale nell’implementazione del paradigma Industry 4.0 per la transizione circolare. Il percorso contribuisce allo sviluppo delle conoscenze delle tecnologie di produzione e alla capacità di gestire processi produttivi eccellenti.

Il primo percorso va ad aggiungersi a Business Economics, già attivo in LIUC da anni quale preferenza possibile per la laurea triennale in Economia e Management in inglese. Mentre il secondo apre ai futuri ingegneri un’altra strada ancora, innovativa e prestigiosa.

Queste le ultime, nuovissime proposte presentate all’Open Day di venerdì 2 febbraio 2024 alla presenza di quasi 400 studenti, anche collegati in diretta streaming, attenti interlocutori del Rettore Federico

Visconti e dei docenti Andrea Urbinati e Luigi Vena.

Infine, tra le novità, spicca La scelta che ti premia, riduzione di 3.000 euro sulla retta per chi si immatricola entro il 15 giugno 2024.

Condizione indispensabile per avere diritto allo “sconto” è aver avuto una media voti pari o superiore a 8/10 durante il 4° anno della Scuola Superiore e aver superato il test d’ingresso obbligatorio per l’iscrizione alla LIUC, con punteggio pari o superiore a 21/30 per i Corsi di laurea in Economia e Management (test Selexi) e 35/50 per i Corsi di laurea in Ingegneria Gestionale (test TOLC-I).

I posti sono, però, limitati: 30 posti a disposizione per Economia; 10 per Ingegneria. Dunque, a fronte dei requisiti richiesti, varrà l’ordine di presentazione della domanda. La scontistica può essere mantenuta per i tre anni di studio. Pre immatricolazioni a partire dal 15 febbraio 2024.