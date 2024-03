A Somma Lombardo arriva “Il viaggiatore” di Francesco Bianchi

Sabato 23 marzo 2024 ore 16.30, nella sala Polivalente Giovanni Paolo II della biblioteca di Somma Lombardo, in collaborazione con l’università Adulti e Terza età città di Somma, sarà presentato il breve racconto giallo “Il viaggiatore” di Francesco Bianchi.

Il testo, edito da Macchione Editore, è correlato dalle illustrazioni dell’autore e ripercorre le vicende occorse ai protagonisti dalla Seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri.

Il viaggiatore è un uomo anziano tormentato da un passato messo da parte che ora vuole recuperare attraverso la memoria evocata da innumerevoli, oggetti costuditi nella diroccata dimora di famiglia, teatro dell’intera vicenda.

Scritto durante il periodo del Covid-19 viene ora pubblicato con la finalità, tra l’altro, di promuovere per nome di Avis comunale di Gallarate ODV la donazione poiché, come si legge nelle prime pagine, “il sangue non scorre solo nei libri gialli”.

La presentazione sarà guidata, oltre che dall’autore, dalle studentesse dei Licei di Gallarate in collaborazione con la prof.ssa Rossella Calloni, nell’ambito di un percorso di PCTO.

Uno dei temi principali della riflessione sarà “il viaggio”, affiancando letture tratte dal racconto a versi della poesia “Itaca” firmata da KonstanEnos Kavafis nel 1911.