Bandi 2024 della Fondazione Comunitaria del Varesotto: 1,4 milioni di euro stanziati per il territorio

Sono on line i bandi di Fondazione Comunitaria del Varesotto per il 2024: quest’anno tutti i testi dei regolamenti sono pubblicati contemporaneamente anche se solo per quattro di essi è già possibile presentare le candidature. I bandi immediatamente aperti sono Arte&Cultura, Tre Sfide per tre Comunità, Meraviglie del territorio e Cultura Motore di Sviluppo (quest’ultimo finanziato insieme a Camera di Commercio di Varese).

I restanti bandi di quest’anno (Oratori Estivi, Interventi Sociali) saranno compilabili più avanti, tra il mese di aprile e maggio: a maggio sarà inoltra aperta la call per presentare le candidature e partecipare a “30 giorni per donare” il mese della Filantropia in programma per ottobre. I testi dei bandi sono reperibili sul sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto (www.fondazionevaresotto.it), mentre ciascun ente, dalla propria area personale del sito, potrà accedere alla compilazione. (foto Pexels)

La pubblicazione di tutti i testi in contemporanea vuole agevolare gli enti nella scelta degli strumenti più idonei a supportare le loro idee progettuali, in linea con quelle che sono gli orientamenti programmatici di FCVA per il 2024.

Sostenere le progettualità del territorio

Come di consueto i primi mesi dell’anno sono, per Fondazione Comunitaria del Varesotto, quelli tradizionalmente dedicati alla emissione dei bandi, uno degli strumenti principali – anche s non l’unico – con cui FCVA sostiene i progetti del territorio finalizzati a soddisfare i bisogni e contribuire al benessere della comunità.

Complessivamente le risorse che saranno messe a disposizione per il territorio e per le progettazioni degli enti, grazie ai trasferimenti territoriali di Fondazione Cariplo, per il 2024 ammontano a un milione e 400 mila euro. Una cifra che non esaurisce l’impegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto quale ente filantropico di riferimento per il territorio. Le risorse economiche messe in campo – considerando anche i contributi erogati da Fondi, il sostegno attraverso patrocini, l’impiego di risorse proprie, le donazioni raccolte sul territorio – raggiungeranno infatti la cifra di oltre 2milioni di euro.

Dice Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto: «Ogni anno il nostro impegno è volto a fare in modo che siano sostenuti progetti volti a promuove il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, ambientale e sociale della provincia di Varese. Si tratta di obiettivi importanti che necessitano non solo di risorse economiche, ma anche di buone idee e dell’apporto di tutti coloro i quali hanno a cuore il bene della comunità».

Nel dettaglio i primi bandi

I riflettori sono ora puntati sui primi strumenti erogativi per i quali è possibile candidare i progetti. Il bando Arte&Cultura (stanziamento complessivo 360mila euro) come sempre sostiene iniziative ed eventi culturali di qualità che incrementino il senso di partecipazione alla vita culturale e favoriscano l’avvicinamento di face di pubblico diversificate; il bando Tre Sfide per Tre Comunità (60mila euro di stanziamento) invece mira all’accompagnamento per la costituzione di Fondi di Comunità sul territorio per la realizzazione di progetti di welfare sociale; il bando Meraviglie del Territorio (80mila euro di stanziamento) giunge alla sua terza edizione a sosterrà progetti biennali per la valorizzazione e fruizione di una “meraviglia” individuata sul territorio: per questo bando la novità è rappresentata dal fatto che sarà anche previsto un percorso di accompagnamento e capacity building per gli enti beneficiari. A questi, come detto, si aggiunge il bando

“Cultura Motore di Sviluppo”, alla sua terza annualità, le cui risorse totali ammontano a 120mila euro (60mila stanziati da FCVA e 60mila da Camera di Commercio).

Fondazione Comunitaria del Varesotto

Ente filantropico che opera a Varese e provincia dal 2002, con l’obiettivo di promuovere il dono e la filantropia e sostenere la realizzazione di progetti che mirano al bene comune, alla solidarietà e allo sviluppo umano, sociale, economico, civile e culturale del territorio collaborando con istituzioni, enti del terzo settore e cittadini.