Addio a Eleonora Giorgi, icona del spettacolo italiano

Eleonora Giorgi si è spenta all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Nei quindici mesi di convivenza con la malattia, ha affrontato il percorso con determinazione, evitando la retorica della “guerriera” e scegliendo di vivere fino all’ultimo con dignità e consapevolezza. “Fatemi andare via in ordine, non spaventosa”, aveva chiesto ai suoi cari, lasciandosi accompagnare dall’affetto dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

La sua carriera nel cinema italiano è stata segnata da una versatilità straordinaria: nata a Roma nel 1953, ha debuttato giovanissima in “Roma” di Fellini, per poi affermarsi come attrice in “Storia di una monaca di clausura” e diventare un sex symbol negli anni ’70. Il grande riconoscimento arriva nel 1982 con “Borotalco” di Carlo Verdone, che le vale il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista. Ha lavorato tra gli altri con Liliana Cavani, Nino Manfredi, Castellano e Pipolo, Adriano Celentano e Renato Pozzetto, lasciando un segno indelebile nella commedia e nel cinema italiano.

Negli anni, ha trovato spazio anche in televisione, partecipando a serie di successo come “I Cesaroni“, fino a mettersi in gioco nei reality “Ballando con le stelle” e “Grande Fratello Vip“.

La sua vita privata è stata intensa e spesso sotto i riflettori. Il legame con Angelo Rizzoli l’ha aiutata a superare un periodo difficile, segnato dalla dipendenza dalle droghe. “Ne sono uscita grazie a lui”, aveva raccontato. Con lui ha avuto il figlio Andrea, in un matrimonio che è stato travolto dallo scandalo P2 e l’arresto dell’editore. Successivamente, il rapporto con Massimo Ciavarro le ha donato un altro figlio, Paolo.

Oltre alla carriera e agli amori, Eleonora Giorgi ha sempre affrontato la vita con autenticità e spirito critico. Anche davanti alla malattia, non ha mai smesso di sperare e raccontare con lucidità il suo percorso, fino agli ultimi giorni