Enrico Argentiero nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Varese: “Ora guardiamo al 2027”

Enrico Argentiero è stato eletto per acclamazione nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia durante il congresso che si è svolto nella giornata di domenica 2 marzo al MIV di Varese. L’elezione segna un passaggio importante per il partito nel capoluogo, fino a settimana scorsa retto da un commissario, Luigi Zocchi.

«È stato un Congresso unitario che rappresenta un gesto di maturità politica del partito nel capoluogo – È stato il suo primo commento da Segretario – Ci attende, con gli alleati e con tutte le forze civiche vicine al centrodestra, un importante lavoro con l’obiettivo nel 2027 di dare a Varese un nuovo sindaco della nostra coalizione».

Un orientamento che è stato esplicitato anche nel suo discorso programmatico, che ha ribadito la necessità di una politica locale pragmatica e orientata al cambiamento. «Una sfida importante per una città, Varese, che deve tornare ad essere bella, sicura, vivibile e attrattiva», ha affermato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un progetto concreto per il rilancio del capoluogo.

Secondo il documento programmatico presentato durante il congresso, Fratelli d’Italia a Varese punta a essere “motore del cambiamento”, lavorando su più fronti: formazione politica degli amministratori, confronto con le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza attraverso incontri e dibattiti.

Il nuovo segretario ha evidenziato l’importanza di una classe dirigente «Unita e plurale, propositiva e competente», in grado di «Rafforzare l’azione e accelerare il passo in vista della prossima, importantissima tornata elettorale cittadina del 2027». Tra le proposte per il rilancio del partito a livello locale vi è anche la creazione di una sede funzionale e una maggiore presenza digitale, strumenti considerati fondamentali per attrarre nuove energie e competenze.

L’orizzonte politico del nuovo direttivo è chiaro: riportare il centrodestra alla guida di Varese nelle elezioni comunali del 2027. «Ci attende un appuntamento con la storia» si legge nel documento programmatico, che esorta il partito a «Assumersi la responsabilità di essere motore di questo cambiamento, assieme agli alleati e alla vasta fascia della società civile varesina che si richiama ai valori del centrodestra».

Con una avvertenza: «È del tutto evidente che in un partito come Fratelli d’Italia non possa esservi spazio per “signori delle tessere”, aspiranti capibastone o correntismi, poiché tali degenerazioni sono state la causa principale del fallimento delle esperienze politiche pregresse – Ha tuonato – Come conferma l’assetto unitario a livello centrale, si tratta di un vero e proprio principio fondante di Fratelli d’Italia, partito a cui Giorgia Meloni ha dato vita avendo la lucidità e il coraggio di fare tesoro del retaggio del passato, a cominciare dagli errori. Un vero e proprio approccio alla politica intesa come dono del nostro meglio alla Comunità di cui facciamo parte e non in funzione della conquista di potere. Chiediamoci convintamente cosa ogni iscritto a Fratelli d’Italia può fare per Varese e non quello che il partito può fare per lui».