Buche nelle strade, l’amministrazione di Oggiona con Santo Stefano spiega problemi e interventi

«Purtroppo non possiamo fare miracoli, né potrebbe farne la minoranza» dicono gli amministratori di Oggiona con Santo Stefano.

Al centro, la questione delle buche nelle strade, fenomeno che – dai grandi Comuni fino a quelli più piccoli – ha fatto arrabbiare molti, suscitato ironie e meme sui social, infiammato la polemica politica.

È successo in varie realtà e anche a Oggiona appunto non sono mancate le accuse (vedi qui). Di fronte a cui l’amministrazione del sindaco Franco Ghiringhelli chiede scusa ai cittadini, ma puntualizza: «Le strade generalmente non sono un groviera e che i problemi sono relativi ad aree localizzate».

L’amministrazione ammette alcuni problemi, in particolare rispetto alle scorte di asfalto per le cosiddette riparazioni “a freddo”, quelle che si fanno provvisoriamente in attesa di vere asfaltature. Ma la giunta va anche al contrattacco, spiega gli importi e gli investimenti previsti.

Le strade di Oggiona con Santo Stefano

Come purtroppo spesso accade le informazioni pubblicate senza un contraddittorio possono dipingere un quadro non corrispondente alla realtà. Nei piccoli comuni come il nostro la Minoranza non ha molte occasioni di mettersi in evidenza e cerca quindi di sfruttare ogni problema per acquisire visibilità e mettere in cattiva luce l’amministrazione comunale. La critica è ovviamente sacrosanta, sono sempre utili e doverose le segnalazioni di problemi, ma non si deve cadere nella sterile polemica e non si dovrebbero fare affermazioni superficiali ed errate.

Non neghiamo i problemi relativi a quattro vie tra le più trafficate del territorio comunale. I problemi sono evidenti e storici, dovuti a interventi passati di infrastrutture e fibra. La situazione è velocemente peggiorata in Via Vittorio Veneto/Ronchetti, ma anche in Via per Cedrate, Bonacalza e per Solbiate. Evidentemente le strade non sono diventate un groviera in soli due anni e gli interventi di spesa della precedente amministrazione con Milani Daniele a suo tempo Assessore ai Lavori Pubblici, brava e veloce oggi a contestare, in cinque anni sono stati insufficienti.

Tuttavia possiamo dire che le strade generalmente non sono un groviera e che i problemi sono relativi ad aree localizzate. Inoltre nei due anni passati e con le previsioni dell’anno in corso abbiamo già superato quanto speso dalla precedente amministrazione in cinque anni. Negli scorsi anni sono state asfaltate via 4 Novembre, via per Cedrate, Via Aldo Moro e con la collaborazione della Provincia le Vie Volta e Campiglio. Questo oltre alle manutenzioni dei marciapiedi con rifacimento in via del Vallone e in via Moro.

Anzitutto ci sembra strano che i rappresentanti del gruppo Progetto Comune non viaggino mai al di fuori dei nostri confini comunali né abbiano accesso all’informazione nazionale. Dopo mesi di clima secco l’asfalto screpolato è stato investito da una quantità enorme di acqua piovana che, infiltrandosi, ha causato parecchi distacchi e formato le buche denunciate; ma non è successo solo ad Oggiona S. Stefano è successo ovunque ed anzi anche con buche e disagi di dimensioni molto maggiori.

Dato che tutto questo è accaduto ancora nel periodo invernale ovviamente non era possibile procedere con asfaltature complete, di cui si dirà in seguito, ma solo con rappezzi con asfalto pronto che, purtroppo non hanno una grande efficacia. E’ così che, in pochi giorni, si è esaurita tutta la scorta di asfalto pronto che normalmente basta per la stagione invernale; la si è ripristinata ed esaurita nuovamente e, quando si è fatto un nuovo ordine, si è scoperto che tutti i rivenditori avevano anch’essi esaurito ogni scorta, proprio perché il problema non era solo del nostro comune ma di gran parte d’Italia.

I nostri stimati componenti della Minoranza sembrano poi non sapere che gli acquisti pubblici devono essere fatti su piattaforme autorizzate e non possono essere gestiti in piena autonomia o acquistando dove meglio si crede; la scelta di acquistare in provincia di Trento o in Cina non è nostra ma della piattaforma.

Tra il 2024 ed il 2025 il programma delle asfaltature prevede via Bonacalza, via Per Solbiate, ancora via Per Cedrate e, se riusciremo, via Vittorio Veneto per un importo complessivo di circa 380.000€ in due anni che ci sembra reggere bene il confronto con i 270.000€ spesi in cinque anni dalla precedente amministrazione.

Ridicolo poi affermare che i soldi delle tasse dei cittadini vengano utilizzati per pagare i danni degli automobilisti. Anzitutto il comune ha un’assicurazione ed è eventualmente tenuto a versare solo una franchigia massima di 500€ (in molti altri comuni la franchigia è di 1000€); se quindi ci dovesse essere un danno grave all’auto la responsabilità del comune sarebbe limitata alla franchigia, ma soprattutto i periti assicurativi andranno a verificare sia la compatibilità del danno con i limiti di velocità sia la presenza di idonea segnalazione (puntualmente fatta con tempestività). Se le buche sono segnalate occorre rallentare e all’occorrenza anche fermarsi per scambiare con altre auto evitando la buca stessa.

Siamo chiaramente dispiaciuti per i disagi e purtroppo non possiamo fare miracoli, né potrebbe farne la Minoranza, ma tutto quello che era possibile fare è stato fatto e sarà fatto.