Franco Ghiringhelli è il nuovo sindaco di Oggiona con Santo Stefano, con il % dei voti percentuali. Il primo cittadino si è candidato con la lista “Obiettivo comune”.

«Abbiamo dimostrato che si può vincere senza fare rumore e senza un atteggiamento conflittuale», ha commentato il Ghiringhelli, «ci auguriamo della minoranza e sappiamo che sarà impegnativo. L’unica cosa importante è lavorare per il paese; non ci aspettavamo questo risultato. Ci rimbocchiamo le maniche per portare a termine il programma. Massimo rispetto per la lista avversaria e per tutti quelli che si sono impegnati nella campagna».

Mancano ancora i dati completi dell’ultimo seggio, ma la vittoria è stata schiacciante in tre seggi: nel seggio 2 ha preso 284 voti (lo sfidante Milani 198), nel seggio 3 180 voti (Milani 165) e al seggio 4 300 (207 sono andati a Milani). Si attende l’ufficialità con il conteggio delle ultime schede.