Castellanzese sconfitta a Palazzolo: la Pro vince 1-0

La Castellanzese esce sconfitta di misura dalla sfida contro la Pro Palazzolo. Il gol del definitivo 1-0 è stato segnato da Arras al 26’ del primo tempo. Il numero 7 dei bresciani ha sfruttato un grave errore di Compagnoni. Il difensore neroverde non è riuscito a controllare un pallone al limite dell’area, spianando la strada all’attaccante dei bresciani. La squadra di mister Fiorenzo Roncari non è riuscita a recuperare lo svantaggio, non sfruttando una situazione di superiorità numerica dovuta all’espulsione di Ciccone al 25’ della ripresa. In classifica la Castellanzese è stata agganciata dalla Real Calepina, ieri vittoriosa sul campo dell’Arconatese. La Pro Palazzolo con questa vittoria può sognare in grande dato che la vetta, da oggi occupata dal Piacenza, dista solo 6 punti e i biancoblù hanno una partita da recuperare contro la Varesina (3 aprile alle 14.30).

Calcio d’inizio

La Pro Palazzolo si schiera in campo con un 3-5-2. In porta c’è Mangiapoco, a sua protezione ci sono Moraschi, Bane e Montesano. Sulle corsie laterali ci sono Gualandris e Di Masi. In cabina di regia c’è Muhic e ai suoi fianchi sono presenti Ciccone e Cuel. Il tandem offensivo è composto da Arras e Tremolada.

Mister Fiorenzo Roncari risponde con un 4-3-1-2. In porta gioca Poli. Il quartetto difensivo è composto da Sassaro, Compagnoni, Bernardi e Tirapelle. A centrocampo ci sono i soliti Mandelli, Arrigoni e Boccadamo. Sulla trequarti c’è Valsecchi a supporto di Lusha e Colombo.

L’arbitro dell’incontro è il signor Alessandro Angelo di Marsala assistito dagli assistenti Barbanera e Giuliani.

Primo tempo

Padroni di casa vicini al vantaggio con Arras che spizza di testa, su un bel traversone messo in mezzo da Gualandris dalla corsia di destra. La sfera esce. Al 10’ Ciccone per Cuel, il quale prova a calciare di prima intenzione da dentro l’area, ma non riesce a dare forza a sufficienza e Poli blocca. Al 15’ Montesano stacca pericolosamente di testa e mette fuori di pochissimo. Al 26’ la Pro Palazzolo si porta in vantaggio. Compagnoni sbaglia il controllo su un passaggio di Mandelli e Arras conquista il pallone e si presenta davanti a Poli e mette a segno il gol dell’1-0. Grande occasione per Tremolada che si accentra pericolosamente in area di rigore e calcia, ma trova una deviazione provvidenziale di un difensore neroverde. Al 43’ Arras prova a sorprendere Poli con una bellissima rovesciata, ma non riesce a dare la giusta potenza per impensierire l’estremo difensore della Castellanzese. Trascorso l’unico minuto di recupero, si chiude la prima frazione sul punteggio di 1-0 in favore della Pro Palazzolo.

Secondo tempo

Nella ripresa torna in campo arrembante la Pro Palazzolo che sfiora il raddoppio. Infatti, Arras semina il panico nella difesa neroverde e, una volta arrivato sul fondo, scarica in mezzo dove per poco non ci arriva Di Masi. Al 7’ c’è uno squillo della Castellanzese con il neoentrato Rondanini che batte una punizione da lontano, ma non centra il bersaglio. Al 17’ ancora pericolosi i bresciani con Bane che spizza di testa un pallone sugli sviluppi di un corner, Arras la stoppa ma calcia sull’esterno della rete. Al 24’ Boccadamo dopo una discesa sulla fascia destra calcia in diagonale, Mangiapoco respinge e Mandelli arriva sul pallone e calcia di prima e il pallone finisce in angolo deviato da un difensore. A margine di questa azione Ciccone viene espulso per eccessive proteste. Al 39’ Colombo prova un destro potente dalla distanza, ma la palla sorvola la traversa. La Castellanzese prova in tutti i modi a sfruttare la superiorità numerica, ma non riesce ad impensierire particolarmente la difesa della Pro Palazzolo. Nell’ultimo dei 6 minuti di recupero concessi i biancoblù sfiorano il 2-0 con Orlandi che sfrutta un’uscita a vuoto di Poli, ma perde troppo tempo per calciare e i difensori neroverdi riescono a ripiegare in tempo per evitare la rete. Questa è stata l’ultima emozione della partita. Pro Palazzolo batte Castellanzese 1-0.

PRO PALAZZOLO – CASTELLANZESE 1–0 (1-0)

RETI: 26′ pt Arras (PP)

PRO PALAZZOLO (3-5-2): Mangiapoco; Moraschi, Bane, Montesano; Gualandris, Cuel (38’ st Orlandi), Muhic (45’ st D’Iglio), Ciccone, Di Masi (38’ st Pedone); Arras (30’ st Bini), Tremolada. A disposizione: Valtellini, Corradi, Agostini, De Angelis, Paderno. Allenatore: Marco Didu

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli, Sassaro, Compagnoni (1’ st Rondanini), Bernardi (37’ st Vavassori), Tirapelle (29’ st Reggiori); Boccadamo, Arrigoni (40’ st Areco), Mandelli; Valsecchi (18’ st Bigotto); Colombo, Lusha. A disposizione: Spada, Pandini, Chessa. Allenatore: Fiorenzo Roncari

ARBITRO: Alessandro Angelo di Marsala; assistenti Salvatore Barbanera di Palermo e Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI: 13’ pt Compagnoni (C), 37’ pt Bane (PP), 14’ st Gualandris (PP), 44’ st Mandelli (C)

ESPULSI: 25’ st Ciccone (PP)

RECUPERO: 1′ + 6′

RISULTATI 31° GIORNATA GIRONE B SERIE D

Arconatese – Real Calepina 0-1, Caldiero – Clivense 0-1, DESENZANO – VARESINA 2-0, Caravaggio – Villa Valle 2-1, Club Milano – Brusaporto 0-1, Crema – Piacenza 0-1, Folgore Caratese – Casatese 3-1, Legnano – Ponte San Pietro 1-0, PRO PALAZZOLO – CASTELLANZESE 1-0, Tritium – Virtus CGB 0-2

CLASSIFICA

Piacenza 60, Caldiero 58, VARESINA* 57, Arconatese 56, Pro Palazzolo* 54, Desenzano 53, Brusaporto 49, Villa Valle 45, Folgore Caratese 44, Casatese 43, Clivense 40, Caravaggio* 39, Club Milano e Virtus CBG* 38, CASTELLANZESE e Real Calepina 34, Legnano 29, Tritium e Crema 27, Ponte San Pietro 18