Code in A8 per un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio

Code lungo l’autostrada A8 per un incidente tra due auto. Lo scontro è avvenuto questa mattina alle 7.15 nel tratto tra Castellanza e lo svincolo di Busto Arsizio con la SS336 per Malpensa, in direzione Milano.

Coinvolte due uomini rispettivamente di 39 e 59 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio in codice giallo; fortunatamente le due persone non hanno riportato ferite gravi. Alle 8 erano segnalati 3 km di coda.