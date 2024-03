Concorso per la scuola: in Lombardia l’84% dei partecipanti ha superato la prova scritta

(Foto di steveriot1 da Pixabay)

Erano oltre 41.000, in Lombardia, gli iscritti al concorso per docenti iniziato lo scorso 11 marzo.

Alla prova scritta si sono presentati in 30974, circa due terzi dei richiedenti.

La correzione dei test ha ammesso l’84% dei candidati quindi 26.037 che hanno ottenuto almeno il punteggio di 70 centesimi. Ora sono chiamati a superare la prova orale: la convocazione sarà personale e avverrà sia con la pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e sia via email. Nella lettera della convocazione, oltre ai dettagli della prova orale, viene indicato anche il voto ottenuto nello scritto. La prova orale avverrà nella regione in cui è stata presentata la domanda.

In Lombardia ci sono i posti da coprire sono: per la scuola dell’infanzia e scuola primaria 6552, per la scuola secondaria di I e di II grado 7017.

In tutt’Italia degli oltre 300.000 aspiranti professori si i sono presentati all’esame scritto 230.000 che rappresentano il 75,78%. Gli ammessi alla prova orale sono stati l’86% quindi 197.894.

Polemiche sono state sollevate per il livello delle domande proposte: troppo facili, quasi banali per alcuni. L’andamento è stato nettamente differente dal precedente concorso, effettuato nell’anno scolastico 2022/2023 in cui solo la metà delle cattedre venne assegnata, soprattutto alcune classi di concorso ( nelle materie STEM) ottennero docenti largamente al di sotto del bisogno.