Hansel e Gretel guidano l’eplorazione del parco della biblioteca di Marchirolo

La Biblioteca Marchirolo e la compagnia Intrecci teatrali propongono per sabato 6 aprile un doppio percorso multisensoriale per adulti e bambini

Il giardino da favola della Biblioteca di Marchirolo ben si presta ad essere il palcoscenico naturale per Hansel e Gretel, raccontata in chiave del tutto originale dagli attori della compagnia Intrecci teatrali sabato 6 aprile alle ore 16.30.

Più di uno spettacolo itinerante, la favola di Hansel e Gretel è questa volta il filo conduttore di una vera e propia esplorazione del parco, immerso nelle fioriture primaverili.

Gli attori daranno vita a un doppio percorso simultaneo e multisensoriale:uno per gli adulti e l’altro per i bambini. Così, pur immergendosi nella stessa storia, adulti e bambini ne vivranno aspetti diversi grazie ad un doppio canale in cuffia: blu per l’avventura del bambini, rosso per l’introspezione degli adulti.

Il ritrovo per questa originale animazione teatrale di Hansel e Gretel è per tutti alla Biblioteca di via Dante 17, a Marchirolo, sabato 6 aprile alle ore 16.30.

L’iniziativa è promossa dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini con il contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con la Biblioteca di Marchirolo (Biblio Mcr) che raccoglie le iscrizioni al numero 0332 997330 oppure via mail scrivendo a biblioteca@comune.marchirolo.varese.

Partecipazione gratuita su prenotazione (posti limitati).