La principessa Kate colpita da un tumore, l’annuncio in un video alla Bbc

La principessa Kate è in cura per un tumore. Lo ha annunciato lei stessa in un video pubblicato dalla Bbc, in cui spiega di avere avuto la diagnosi dopo l’operazione all’addome a cui si è sottoposta nel mese di febbraio.

La moglie del principe ereditario William, ha anche spiegato che si sta già sottoponendo alle cure necessarie per combattere la malattia, in particolare un ciclo di chemioterapia, e di sentirsi già più forte.

Kate, che nei giorni scorsi era stata duramente attaccata per la foto ritoccata, ha detto che in questo momento lei, William e i loro tre bambini hanno bisogno “di tempo, spazio e privacy” per affrontare questa difficile prova.

Infine la principessa del Galles ha rivolto un pensiero a tutte le persone che stanno combattendo contro il cancro, invitandole a non perdere la fede o la speranza: «Non siete soli».