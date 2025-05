Giorgio Locatelli inaugura il suo nuovo ristorante alla National Gallery di Londra e riaccende un legame speciale con il Varesotto

C’è una storia che unisce l’alta cucina londinese e il varesotto. Giorgio Locatelli, uno degli chef italiani più amati nel Regno Unito, e notissimo anche in Italia come giudice di Masterchef ha inaugurato oggi il suo nuovo bar-ristorante all’interno della National Gallery di Londra.

Un evento che ha attirato attenzione internazionale, ma che per qualcuno ha avuto un significato più personale.

Tra i presenti all’inaugurazione, infatti, c’era anche Marco Nizzardo, oggi chef e gestore di un locale a Hebden Bridge, comune turistico nello Yorkshire. Ma anche varesino e figlio di uno degli uomini che, tanti anni fa, ebbe il coraggio di scommettere su un giovanissimo Locatelli.

Il nome del ristorante era “Il Passatore”, si affacciava sul Lago di Varese e il padre di Marco era stato uno dei primi a intuire il talento di quel ragazzo di Corgeno.

Giorgio non ha mai dimenticato quella fiducia e quei suoi incoraggiamenti: ne parla spesso con affetto, come ha fatto anche in una recente e lunga intervista al podcast One More Time di Luca Casadei, dove ricorda i suoi inizi tra il varesotto e l’Inghilterra, citando luoghi, volti, emozioni della Provincia da cui proviene, comprese quelli di chef Nizzardo.

“Giorgio Locatelli non ha mai dimenticato mio padre, né le sue origini – ha spiegato Marco – Andarlo a trovare oggi è stato il mio modo per ringraziarlo: per le sue parole, per il rispetto che continua a portare con sé per mio padre”.

La nuova apertura alla National Gallery segna l’ennesimo traguardo nella carriera di Locatelli, già premiato con la stella Michelin per il suo ristorante “Locanda Locatelli”. Ma è anche una tappa simbolica del suo travolgente percorso, che però è partito da molto lontano, dalle cucine della nostra provincia.