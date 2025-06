Le chiavi della città per gli 80 anni di Mario da Corgeno

Il Comune di Vergiate ha conferito le chiavi della città a Mario da Corgeno, artista di livello internazionale che non ha mai voluto lasciare il suo paese d’origine. La cerimonia, organizzata in occasione dell’80° compleanno dell’artista, ha avuto luogo nella sua casa/atelier sabato 7 giugno.

«Ero un bambino quando ho sentito parlare per la prima volta di Mario da Corgeno, della sua arte e del suo temperamento – ricorda il sindaco di Vergiate Daniele Parrino -. Le opere di Mario hanno girato tutto il mondo, ma lui non ha mai voluto lasciare la sua Corgeno. Qui, nella sua casa, tanti amici e appassionati delle sue opere hanno potuto trovare un luogo di bellezza e di cura. Per noi vergiatesi è un onore avere un cittadino così talentuoso».

Tanti gli amici, gli amministratori locali e i visitatori che hanno preso parte all’evento. Un’opportunità unica per osservare l’immensa raccolta di quadri, sculture e opere realizzate da Mario Favini nella sua lunghissima carriera. Accanto alla cerimonia istituzionale, infatti, l’associazione culturale Il Borgo di Lucio Fontana ha allestito una mostra dedicata alle opere dell’artista. L’esposizione si potrà visitare gratuitamente fino al 29 giugno.

Nasce la Fondazione Mario da Corgeno

Durante l’evento di sabato è stata inaugurata anche la Fondazione Mario da Corgeno: l’ente che d’ora in poi si occuperà di conservare le sue opere e tenere viva la sua memoria di artista e uomo carico di umanità e di rispetto per le persone e per la natura.

«La fondazione – spiega il presidente Romano Cajelli – nasce per tutelare nel tempo la memoria di questo nostro amico. Chiunque ha incontrato Mario ha sempre potuto contare su una parola buona, un buon consiglio, un sorriso».