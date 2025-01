Chiude a Londra “Locanda Locatelli”, il ristorante fondato dallo chef di Corgeno

“Un ringraziamento di cuore. Con il cuore pesante, per ragioni fuori dal nostro controllo, annunciamo che abbiamo chiuso definitivamente. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali sono diventati amici. Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre, quindi vi invitiamo a seguire i nostri canali social per aggiornamenti sul nostro nuovo progetto.”

“Auguriamo a tutti voi un felice, sereno e prospero 2025 e vi ringraziamo per la fiducia accordataci negli ultimi 23 anni.” Questo il post pubblicato ieri poco dopo la mezzanotte sulla pagina Facebook della Locanda Locatelli, fondata dallo chef di Corgeno Giorgio Locatelli nel 2002 e che si trova a Seymour Street, a Londra. Poco prima aveva postato una foto insieme a tutti i dipendenti, cuochi e camerieri, con il messaggio: “è stato uno spasso. Alla prossima…” (La foto in apertura)

Giorgio Locatelli è giudice di Masterchef, al fianco di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri: attualmente è in onda con la nuova stagione su Sky Uno. Da quel palco racconta spesso la “sua” Varese, da cui è partita la sua carriera culinaria: a Vergiate, nella frazione di Corgeno, Locatelli ha iniziato la sua carriera culinaria nel ristorante di famiglia La Cinzianella, sul Lago di Comabbio, per poi affrontare una carriera internazionale

Dal 1986 vive e lavora a Londra. Ha lavorato presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni e poi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Nel 1995 ha fatto ritorno a Londra lavorando per circa un anno in qualità di headchef presso il ristorante Olivo; al contempo ha aperto il ristorante Zafferano, insignito di una stella Michelin nel 1999. Nel 1997 ha aperto il ristorante Spighetta. Nel 2002, assieme alla moglie, ha inaugurato il ristorante “Locanda Locatelli”, insignito l’anno seguente di una stella Michelin. In seguito ha acquisito un ristorante a Dubai, “Ronda Locatelli”, che si trova all’interno dell’hotel Atlantis The Palm.

Giorgio Locatelli è stato tra i primi cuochi italiani premiati con una stella Michelin in ristoranti al di fuori dell’Italia.