Allo chef di Masterchef Giorgio Locatelli le chiavi di Vergiate

A Giorgio Locatelli, noto chef e personaggio televisivo originario della frazione di Corgeno, sono state consegnate “le chiavi della città di Vergiate”.

È stato il sindaco Daniele Parrino in fascia tricolore a dare a Locatelli il riconoscimento, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica domenica 2 giugno. Proprio a Vergiate, a Corgeno, Locatelli ha iniziato la sua carriera culinaria nel ristorante di famiglia La Cinzianella, sul Lago di Comabbio.

Nel corso della sua carriera, Locatelli ha raggiunto una fama internazionale anche per la sua partecipazione al programma tv Masterchef insieme ad altri due chef stellati, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Nella sua vita ha lavorato a Londra, Parigi e Dubai. Nel 2002 ha inaugurato nella capitale inglese la Locanda Locatelli insieme a sua moglie. Il ristorante l’anno successivo è stato premiato con la Stella Michelin.

ECCO TUTTO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PREVISTI PER IL 2 GIUGNO A VERGIATE