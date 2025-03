Il 112 si racconta: grande successo per la serata “La chiamata di emergenza” a Vergiate

Venerdì 28 marzo 2025 si è tenuta, presso la Sala Civica “A. Marchetti” di Vergiate, l’importante serata informativa “La chiamata di emergenza – tutto ciò che devi sapere“, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico. L’evento, organizzato dal Comune di Vergiate, ha avuto lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del numero unico di emergenza 112 e sulla straordinaria rete di collaborazione tra enti che operano per garantire sicurezza e soccorso.

Presenti all’incontro il sindaco e la Polizia Locale, che hanno sottolineato il valore della sinergia con AREU per il trasporto organi, un servizio unico in provincia. Proprio la sera precedente, infatti, una squadra era stata impegnata in una missione di trasporto urgente di un rene fino a Genova.

All’evento hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, insieme a due rappresentanti della Centrale 112 di Varese, che hanno offerto un interessante contributo sul ruolo operativo dei soccorritori. Erano inoltre presenti alcuni rappresentanti del Parco del Ticino, che hanno evidenziato il legame tra emergenze e territorio.

Il pubblico si è mostrato molto interessato e soddisfatto, colpito soprattutto dalla scoperta di quello che è stato definito un “mondo parallelo”: il complesso e straordinario sistema di coordinamento che si attiva dietro a una semplice chiamata al 112, in cui diversi enti lavorano in perfetta sintonia per garantire un soccorso efficace e tempestivo.

L’incontro di Vergiate è solo il primo di una serie di appuntamenti: i prossimi si terranno il 16 aprile a Sesto Calende e il 13 maggio a Mercallo, con l’obiettivo di continuare a diffondere consapevolezza e informazione su un servizio essenziale per la comunità (foto cortesia Federico Boscolo).