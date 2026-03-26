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Incendio nel bosco tra Vergiate e Corgeno

Le fiamme hanno interessato il sottobosco in un'area estesa accanto alla zona industriale

Generico 23 Mar 2026

Un incendio è divampato nei boschi accanto alla zona industriale situata tra Vergiate e la frazione di Corgeno intorno a mezzogiorno di giovedì 26 marzo.

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L’incendio tra Corgeno e Vergiate 4 di 5
L'incendio tra Corgeno e Vergiate
L'incendio tra Corgeno e Vergiate
L'incendio tra Corgeno e Vergiate
L'incendio tra Corgeno e Vergiate

Agevolato dal forte vento che sta spazzando l’intera provincia, il fuoco si è propagato in un’area molto estesa vicino via San Rocco (nei pressi della statale). Al momento, l’incendio ha interessato solo il sottobosco e le fiamme non hanno raggiunto un’altezza tale da poter essere avvistate da lontano, ma la colonna di fumo si può notare dalle zone circostanti.

Generico 23 Mar 2026
Vigili del fuoco e Polizia locale sul luogo dell’incendio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale di Vergiate. A vigilare sulla situazione c’è anche il sindaco Daniele Parrino. La situazione appare sotto controllo, ma per precauzione, via San Rocco è stata chiusa al traffico.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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