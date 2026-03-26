Incendio nel bosco tra Vergiate e Corgeno
Le fiamme hanno interessato il sottobosco in un'area estesa accanto alla zona industriale
Un incendio è divampato nei boschi accanto alla zona industriale situata tra Vergiate e la frazione di Corgeno intorno a mezzogiorno di giovedì 26 marzo.
Agevolato dal forte vento che sta spazzando l’intera provincia, il fuoco si è propagato in un’area molto estesa vicino via San Rocco (nei pressi della statale). Al momento, l’incendio ha interessato solo il sottobosco e le fiamme non hanno raggiunto un’altezza tale da poter essere avvistate da lontano, ma la colonna di fumo si può notare dalle zone circostanti.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale di Vergiate. A vigilare sulla situazione c’è anche il sindaco Daniele Parrino. La situazione appare sotto controllo, ma per precauzione, via San Rocco è stata chiusa al traffico.
Allerta arancione, una giornata di vento e danni: gli aggiornamenti da Varese e provincia
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.