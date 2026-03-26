Incendio nel bosco tra Vergiate e Corgeno

Un incendio è divampato nei boschi accanto alla zona industriale situata tra Vergiate e la frazione di Corgeno intorno a mezzogiorno di giovedì 26 marzo.

Galleria fotografica L’incendio tra Corgeno e Vergiate 4 di 5

Agevolato dal forte vento che sta spazzando l’intera provincia, il fuoco si è propagato in un’area molto estesa vicino via San Rocco (nei pressi della statale). Al momento, l’incendio ha interessato solo il sottobosco e le fiamme non hanno raggiunto un’altezza tale da poter essere avvistate da lontano, ma la colonna di fumo si può notare dalle zone circostanti.

Vigili del fuoco e Polizia locale sul luogo dell’incendio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale di Vergiate. A vigilare sulla situazione c’è anche il sindaco Daniele Parrino. La situazione appare sotto controllo, ma per precauzione, via San Rocco è stata chiusa al traffico.