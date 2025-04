Il temporale si abbatte su una casa di Vergiate, l’azienda anti fulmini regala uno “scudo” alla famiglia colpita

A seguito dei recenti eventi temporaleschi che hanno colpito la cittadina di Vergiate nella serata di lunedì 24 marzo, con un fulmine che ha danneggiato gravemente un’abitazione e sfiorato il dramma in una casa nella frazione di Sesona, Euthalia, azienda nata e radicata nel territorio della provincia di Varese, ha deciso di offrire gratuitamente il proprio sistema di difesa totale da fulmini e sovratensioni alla famiglia coinvolta.

Dall’intuizione del suo fondatore più di 80 anni fa alla lunga storia di successi nel settore della protezione da fulmini e sovratensioni, Euthalia non ha mai dimenticato il forte legame al territorio in cui è nata e cresciuta e che naturalmente non perde occasione di ricambiare di fronte ad un cambiamento climatico che colpisce tutti indistintamente.

“Siamo consapevoli della forza devastante di un fulmine e dei rischi che questo fenomeno naturale può comportare, non solo per le strutture ma anche per la sicurezza delle persone. La protezione contro i fulmini e le sovratensioni è fondamentale per garantire la sicurezza delle abitazioni, proteggendo prima di tutto le persone, poi impianti elettrici e dispositivi elettronici.” afferma Luca Corradini, Amministratore Delegato di Euthalia.

Il nostro sistema di protezione antifulmine è progettato per garantire una difesa completa, con tecnologie all’avanguardia che assicurano una protezione continua e duratura. Un sistema che si rivela essenziale per tutelare le abitazioni, in particolare in un contesto di fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti.

Euthalia ha sempre visto il proprio ruolo come parte integrante del territorio e della comunità.

“Questo è il nostro impegno: mettere a disposizione le nostre competenze e il nostro prodotto, al fine di restituire sicurezza e serenità a chi ha subito danni a causa di un evento tanto improvviso quanto violento.” conclude Luca Corradini. In segno di solidarietà e impegno verso la sicurezza collettiva, Euthalia ha deciso di offrire gratuitamente il proprio sistema di protezione alla famiglia colpita, supportandola nel ripristino della sicurezza domestica.