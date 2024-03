La UYBA cerca a Trento il punto che manca per festeggiare la salvezza

Anticipo di campionato – sabato 16 marzo – per la UYBA Volley Busto Arsizio che sarà impegnata tra le mura della T Quotidiano Arena di Trento nella penultima giornata della regular season della stagione. Partita che per le bustocche, fuori dal discorso playoff, rappresenta il penultimo impegno stagionale assoluto. Le Farfalle affrontano le padrone di casa della ITAS Trentino di coach Mazzanti (inizio partita ore 18.30) e cercheranno di conquistare quell’unico punto che le separa dalla salvezza matematica, proprio contro la formazione ultima in classifica e matematicamente destinata alla retrocessione in A2. In ogni caso alle biancorosse è sufficiente che una tra Bergamo e Cuneo esca sconfitta dal rispettivo impegno contro Novara e Chieri per avere la certezza della permanenza in A1.

Le bustocche sono quindi concentrate sulla partita ma consapevoli di poter giocare senza pressioni, in attesa dell’ultima partita casalinga contro la corazzata Imoco, che sarà comunque una festa per i tifosi che si recheranno sugli spalti della e-work Arena. Anche le parole di Martina Bracchi vanno in questa direzione: «La vittoria contro Bergamo ci ha concesso di lavorare con serenità durante la settimana: sappiamo che la salvezza non è ancora matematica e quindi andiamo a Trento concentrate per fare l’ultimo passo necessario per conquistare il nostro obiettivo».

Nessun problema di formazione per coach Mazzanti che dovrebbe schierare il sestetto composto da Guiducci in regia, Dehoog opposto; la grande ex Olivotto e Marconato al centro, Michieletto e Shcherban in attacco, Parlangeli libero. Tranquillo anche coach Barbolini che dovrebbe quindi schierare il sestetto composto da Boldini in regia, Carletti opposto, la coppia Lualdi e Sartori al centro, Piva e Bracchi in attacco e Zannoni libero.

ITAS Trentino – UYBA Volley Busto Arsizio Trento: 1 Shcherban, 2 Passaro, 4 Acosta, 5 Michieletto, 6 Guiducci, 7 Olivotto, 8 Marconato, 9 Stocco, 10 Parlangeli (L), 11 Dehoog, 12 Angelina, 14 Scholten, 16 Gates, 18 Moretto, 19 Mistretta (L2). All. Mazzanti.

Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini, 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 19 Boldini. All. Barbolini.

Il programma (25a giornata): Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991; Itas Trentino – Uyba Volley Busto Arsizio; Trasportipesanti Casalmaggiore – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Allianz Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4green Pinerolo; Savino Del Bene Scandicci – Aeroitalia Smi Roma.

Classifica: Conegliano 69 (24 – 0); Scandicci 58 (20 – 4); Milano 57 (20 – 4); Novara 53 (18 – 6); Chieri 42 (13 – 11); Pinerolo 34 (11 – 13); Vallefoglia 34 (11 – 13); Roma 34 (11 – 13) || Casalmaggiore 28 (9 – 15); Firenze 27 (10 – 14); BUSTO ARSIZIO 24 (7 – 17); Cuneo 18 (7 – 17) || Bergamo 15 (4 – 19); Trentino 8 (2 – 21).