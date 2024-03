Malnate Ideale: “Bonifica ex Siome e Peduncolo grazie a noi e Lombardia Ideale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma Malnate Ideale, che interviene su due temi di dibattito delle ultime ore in campagna elettorale: la bonifica dell’area ex-Siome e il peduncolo.

Nel 1883 quando Carlo Lorenzini meglio noto con lo pseudonimoi di Carlo Collodi diede alla luce “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, mai avrebbe pensato che avrebbe riscosso un successo planetario e che sarebbe stato tradotto in 260 lingue e anche in un dialetto, il dialetto malnatese.

Ma ancor più insperato che divenisse il protagonista della vita politica di Malnate. Infatti recentemente la nostra, meglio forse dire la loro Sindaca Irene Bellifemine ha affermato che grazie a lei Malnate avrà la bonifica dell’area della Folla (ex SIOME) e il tanto agognato peduncolo autostradale.

Per correttezza politica e anche cronologica, l’annuncio dell’interessamento all’area malnatese è stato espresso a Malnate il 23 ottobre 2023 nella sala Consiliare nel corso di una serata organizzata da Malnate Ideale espressione di Lombardia Ideale di cui è membro l’Assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

In quella serata si specificava come, per il diretto interessamento di Malnate Ideale, venisse portato al tavolo regionale la candidatura del sito malnatese tra quelli “privi di paternità” e come fosse in fase di approvazione in Consiglio la conseguente Delibera.

La politica di chi millanta appoggi che non ha, ha le gambe corte e il naso lungo. Per quanto riguarda il peduncolo che metterà in collegamento Vedano con Malnate, la partita, al di là delle foto di rito, si è giocata tra Giacomo Cosentino e Attilio Fontana oltre che con l’Assessore Claudia Terzi.

L’intervento di Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, sul Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha sbloccato quella che da anni è una storia infinita. La competenza infatti è del Ministero dei Trasporti.

Per dovere di cronaca Giacomo Cosentino è Fondatore e Presidente di Lombardia Ideale. Questi i fatti, ciascuno è libero di credere alle proprie aspettative elettorali millantando crediti politici inesistenti.

La farsa ha raggiunto l’apice con la presentazione delle liste e l’invito delle autorità della sinistra varesina, i Sindaci del PD, che sfilano alla parata della candidata in aperta rotta con il PD. Solo la strategia politica della sinistra può arrivare a tanto! La rielezione, signora Sindaca, non è cosa certa, bisogna arrivare in testa al ballottaggio.

Sempre che il centrodestra unito non vinca al primo turno!