Ora legale, ecco quando scatta nel 2024

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 in Italia bisognerà spostare un’ora in avanti le lancette degli orologi. Il passaggio dall’ora solare – in vigore da domenica 27 ottobre 2023 –, a quella legale avverrà alle 2 di notte di sabato 30 marzo 2024.

Alle 2 di notte passeremo alle 3 di notte e dormiremo quindi un’ora in meno. Il lato positivo è che il giorno dopo il tramonto avverrà un’ora più tardi (anche l’alba sarà un’ora dopo) e potremo quindi goderci pomeriggi più lunghi.