Pitou illude, poi il Fiorenzuola ribalta e strapazza la Pro Patria

Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Patria, ancora bloccata a pochi punti, 42, dalla quota salvezza.

A Fiorenzuola non basta un’illusoria “magia” di Pitou su una bellissima imbucata di Ferri: gli emiliani, terzultimi in classifica, si impongono nelle mura amiche proponendo un calcio offensivo, ribaltando la partita in meno di 20‘ grazie alla doppietta del bomber d’area di rigore Alberti (in rete 54′ e al 66′) e al tris di Gonzi, che chiude i conti già con un quarto d’ora d’anticipo.

In campo due squadre che hanno mostrato una determinazione diversa, seppur entrambe alla ricerca della salvezza. Per questo il passo falso fa male, soprattutto dal punto di vista psicologico, ai bustocchi, incapaci di amministrare il vantaggio, fulmineo, e in balia del palleggio e della corsa sulle fasce del Fiorenzuola per grande parte della partita, non solo nella ripresa ma anche nel primo quarto d’ora di gioco.

Inutile nel finale un disperato assetto offensivo cercato da Giuseppe Le Noci, in panchina in sostituzione dello squalificato Colombo, i Valdardesi fino al triplice fischio hanno vissuto la partita con la trance-agonistica di una finale, la prima di sei, come promesso alla vigilia. E questo ha fatto la differenza.

FIORENZUOLA-PRO PATRIA 3-1 (0-1)

Reti: 27′ pt Pitou (PPA), 8′ st Alberti (FIO), 21′ st Alberti (FIO), 30′ st Gonzi (FIO)

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Reali (18′ st Bondioli), Maffei; Nelli, Mora (35′ st Musatti), Gonzi; D’Amico (35′ st Anelli), Alberti (43′ st Seck), Morello (18′ st Bocic). A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Popovic, Brogni. Allenatore: Tabbiani.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma (31′ st Marano), Ferri (38′ st Curatolo), Bertoni (15′ st Fietta), Ndrecka; Stanzani (15′ st Citterio), Pitou; Castelli (38′ st Parker). A disposizione: Mangano, Bashi, Ghioldi. Allenatore: Le Noci (Colombo squalificato).

Ammoniti: Somma (PPA), Ferri (PPA), Pitou (PPA)

Arbitro: Gandino di Alessandria

Collaboratori: El Filali di Alessandria e Boato di Padova

IV Ufficiale: Renzi di Pesaro