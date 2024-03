Secondo posto a Eurosport in Lussemburgo per la Scuola Europea di Varese

Prima dell’alba alle 04.30 di mercoledì 13 marzo un bus è partito da Varese con 15 ragazzi e 15 ragazze studenti liceali della scuola Europea di Varese con direzione Lussemburgo. Ogni 2 anni le Scuole Europee del continente si riuniscono per un evento sportivo dove gli studenti-atleti selezionati per ogni scuola si riuniscono in una delle città delle scuole e svolgono delle “mini olimpiadi”: Eurosport.

Quest’anno la competizione si teneva in Lussemburgo, vi hanno partecipato 18 scuole che rappresentano approssimativamente 40.000 alunni. Alla cerimonia di apertura vi è stata l’accensione della fiammella dello spirito sportivo e hanno presenziato le autorità del Lussemburgo e il GranDuca.

In tutto 540 studenti atleti, di cui 50% ragazzi e 50% ragazze, si sono cimentati per 3 giorni in 4 discipline sportive diverse. Molti di questi ragazzi hanno svolto più discipline.

Le discipline erano: Calcio (5v5) sia maschile che femminile. 2 tempi x 10min. Max 6 partite, divise in girone all’italiana e poi play off in base al piazzamento nel girone; Pallavolo (6v6) sia maschile che femminile. 1 set da 25. Max 6 partite, divise in girone all’italiana e poi play off in base al piazzamento nel girone; Badminton (2v2) doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Max 6 partite, divise in girone all’italiana e poi play off in base al piazzamento nel girone; Aquathlon (staffetta da 20 mista). Corsa e nuoto, con cambio misto degli staffettisti ragazza – ragazzo. Partono tutte le squadre assieme. Ordine di arrivo sancisce il risultato.

Ogni competizione dava punti dal primo al 18imo posto a scalare.

La squadra varesina ha fatto benissimo in pallavolo sia maschile che femminile, tra l’altro vincendo il torneo maschile. Nel calcio e badminton si è piazzata nella parte alta della classifica, competendo contro squadre che avevano degli atleti delle loro nazionali. Infine l’Aquathlon, che è una versione rivista del Triathlon sprint senza la biciletta corsa a staffetta – disciplina che valeva doppi punti – e nella quale gli atleti della scuola del Montello hanno spazzato via gli avversari, finendo con un paio di minuti di vantaggio.

Tutte le discipline facevano classifica per la classificazione della scuola nel torneo. Nonostante alcune scuole avessero bacini di utenza molto più grandi, Varese si è fatta valere classificandosi seconda nella generale a 1 punto dai vincitori padroni di casa.

1st LUSSEMBURGO1

2nd VARESE

3rd ALICANTE

I ragazzi sono tornati domenica mattina 17 marzo dopo aver viaggiato in pullman di notte, stanchi ma molto felici per l’esperienza.