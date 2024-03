Spacciatori e incivili: “Così noi cacciatori abbiamo ripulito i Sette Termini dalla spazzatura”

Si parla di cacciatori e vengono in mente le doppiette. Ma esistono anche attività collaterali molto importanti che vengono svolte di tanto in tanto e spesso lontano dai riflettori, a beneficio dell’ambiente e del territorio.

Lo raccontano Massimiliano Bottelli e Rino Sala, cacciatori. «Coordiniamo, su incarico dell’“ATC1 Varese“ (l’ambito territoriale di caccia, vale a dire una delle zone in cui è diviso il territorio della provincia di Varese, le altre sono “ATC2“, e “Alpi – Nord Verbano ndr) le attività inerenti il prelievo selettivi degli ungulati». Bottelli è «un Brigadiere dei Carabinieri del servizio cinofilo in pensione ed avendo passato 40 anni di vita in montagna a ricercare persone con l’ausilio dei miei adorati cani, sono molto legato a questi ambienti e alla natura».

I due illustrano queste premesse per spiegare le attività dei cacciatori di selezione. «Infatti domenica 24 marzo abbiamo deciso di bonificare dai rifiuti tutti i bivacchi dello spaccio di droga che purtroppo affligge anche il nostro amato Sette Termini. In questa occasione abbiamo provveduto a rimuovere anche i rifiuti di alcuni incivili che hanno fatto da spettatori alla prova speciale dell’ultima edizione del rally dei laghi. Il tutto per portare a conoscenza tutte le persone che i cacciatori sono i primi guardiani dell’ambiente e non solo assassini di animali».

I due cacciatori hanno inviato a complemento di quanto raccontato alcuni scatti fotografici che testimoniano il lavoro: diversi sacchi dell’immondizia pieni di ogni genere di schifezza.