Tre nuove date per la band dei “Cabrones”

La nuova band dei “Cabrones” aveva esordito solo a settembre dell’anno scorso nel milanese, presso il locale Rock’n’roll di Rho, in provincia di Milano, dietro la formazione tanti anni di ricerca e di studio prima di esibirsi in pubblico e prima di uscire… allo scoperto. La loro fonte di ispirazione, il loro, per così dire, iniziale punto di riferimento, è stata la famosa band dei

Ramones che sono stati un gruppo musicale punk rock statunitense formatosi, intorno al marzo del 1974, a Forest Hills, nel Queens (New York). «Il gruppo – scrive Franco Vallone – fu fra i fondatori del movimento punk rock newyorkese e uno dei più influenti gruppi del genere. Su questa scia, in Lombardia, la Band Cabrones dedica a loro, oggi, una cover».

La band Cabrones è formata dal cantante Massimo Jurzan, (in arte Jurzy), 49 anni, di Rho, dal bassista Antonio Cantiani, (Tony), 42 anni, di Bollate, dal chitarrista Gianluca Cicero, (Gianlu), 36 anni, di Parabiago e dal batterista Marco Wallace, (Marko), 46 anni, di Milano

I Cabrones, il 10 settembre scorso, come dicevamo, hanno esordito a Rho e ricevuto ampi consensi dal numeroso pubblico presente, un pubblico storicamente molto esigente per quanto riguarda fatti di musica. La band Cabrones, dopo quella data, è stata invitata ad esibirsi in tante altre location alla moda, in situazioni spettacolari e locali dagli ambienti sensibili ad

eventi musicali di questo genere. Per bravura musicale, e per le sonorità ricercate nei meandri del misterioso mondo punk rock, i Cabrones sono oggi molto seguiti dai giovani.

Dopo l’ennesima esibizione, che li ha visti protagonisti al “Blak’N Black Rock Drink di Arese (Mi), i prossimi appuntamenti previsti sono per venerdì 22 marzo allo “Scotch Club” di Magenta (Mi), a seguire la data di sabato 23 marzo dove i Cabrones si esibiranno presso il “Love Buzz” di Cairate (Va). Ad aprile, per sabato 20, è già previsto il concerto presso “Il Parchetto” di Fagnano Olona (Va).