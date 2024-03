Un’altra occasione persa per il Varese: 2-2 in casa del Pdhae

(Dal nostro inviato a Montjovet) – Il Varese non va oltre al 2-2 in casa del Pdhae penultimo in classifica e perde una buona occasione per ottenere un successo che sarebbe stato importante, soprattutto per rispondere alle vittorie delle dirette concorrenti della zona playoff. E invece i biancorossi non giocano una bella partita a Montjovet, nonostante questo trovano due volte il vantaggio, nel primo tempo con Benacquista e nella ripresa con Ortelli, ma in entrambe le occasioni subiscono la rimonta dei valdostanti – gol di Sassi e Mendez – che si prendono un pareggio meritato e importante per la loro corsa salvezza, soprattutto per il morale.

Il Varese ha confermato il momento di difficoltà nel costruire azioni pericolose in attacco, ma oggi a fare la differenza è stata la maggiore determinazione dei padroni di casa, che hanno lottato con maggior vigore e, sfruttando le disattenzioni biancorosse, rimesso in equilibrio due volte il match. La squadra di mister Corrado Cotta ora si ritrovano quinta in classifica, sorpassata da Rg Ticino e Bra. Giovedì (28 marzo, per l’anticipo pasquale), al “Franco Ossola” arriverà la Sanremese e per il Varese serviranno i tre punti per non perdere ulteriore terreno in classifica e per la zona playoff, obiettivo minimo per questa stagione.

FISCHIO D’INIZIO

Gli anticipi del sabato hanno fatto scivolare il Varese dal terzo al quinto posto e, per riprendersi la terza piazza accorciando sul Chisola secondo, i biancorossi dovranno vincere in Valle d’Aosta, allo stadio comunale di Montjovet, casa del Pdhae (Pont Donnaz Hone Arnad Evancon). Mister Corrado Cotta, ancora privo di capitan Ferdinando Vitofrancesco, schiera un 4-3-1-2 con Stampi alle spalle di Banfi e Di Maira. La fascia I valdostani, penultimi in classifica, cercano punti salvezza e in settimana hanno esonerato l’allenatore Ezio Rossi – che sarebbe stato ex di turno – promuovendo il vice Augusto Podestà. In difesa, nel 4-3-2-1 arancione, c’è il varesino Emanuele Marcaletti.

PRIMO TEMPO

Inizia con buon piglio il Varese ma la difesa di casa si chiude davanti all’area di rigore e così il primo tentativo biancorosso è la punizione di Zazzi che esce di poco al 13′. I valdostani difendono e ripartono sollecitando l’attenzione della difesa varesina che però non concede occasioni. Se la retroguardia fa bene il suo lavoro, in avanti il Varese non riesce ad accelerare e dare continuità agli attacchi e così per diversi minuti i due portieri rimangono inoperosi. Serve un contropiede al Varese per creare un pericolo: Zazzi lancia Stampi che vince il contrasto con Challancin e si presenta davanti a Siamatas che però para in angolo. L’azione buona arriva al 45′ con Benacquista che recupera palla nella sua metà campo, avanza, scambia con Di Maira e batte Siamatas per l’1-0 con il quale si chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa aumenta l’intensità del vento che soffia contrario al Varese. Nei primi minuti succede poco, con tanti falli e poche azioni interessanti. I valdostani provano a sfruttare la spinta naturale e prendono campo, chiamando alla parata Ferrari prima con il destro dalla distanza di Torromino al 14′ e poi con il colpo di testa di Papa al 16′ ma in entrambi i casi Ferrari non deve compiere interventi particolarmente difficili. Il Varese prova reagire con un paio di fiammate ma Stampi non impegna Siamatas con un destro rasoterra. A crederci di più però è la squadra valdostana, che conquista diversi corner e su uno di questi, al 29′, trova il pari: Argento riprende una prima ribattuta e crossa per Sassi che in spaccata dal cuore dell’area trova la deviazione giusta per l’1-1. Subito il gol, il Varese si rimette in moto, alza il baricentro e trova il nuovo vantaggio al 38′, un po’ a sorpresa, con un bel sinistro a giro di Ortelli che sigla il 2-1. La reazione dei valdostani è però puntuale e al 43′ arriva il 2-2: angolo da sinistra, Di Maira alza il pallone di testa, Ferrari buca l’uscita e Mendez scarica nella porta vuota il 2-2. Nel recupero sono più i valdostani a crederci, ma Ferrari risponde presente sul destro a giro di Torromino e la gara termina così con un 2-2 che soddifa di più i padroni di casa mentre lascia l’amaro in bocca ai biancorossi.