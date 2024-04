Allerta meteo per il forte vento, chiusi diversi parchi a Varese

L’allerta meteo diramata dalla protezione civile Lombardia, che segnala le possibili difficoltà create dal vento forte già in arrivo, ha causato la chiusura di diversi parchi varesini – il primo è stato il parco Mantegazza a Masnago, sotto il Castello – e alzato l’allerta nei tanti giardini della città.

Il Comune raccomanda inoltre alla cittadinanza di non sostare in prossimità degli alberi e di evitare di accedere ai parchi cittadini ancora aperti e invita alla massima prudenza.

Per la seconda parte della giornata di oggi, martedì 16 aprile, infatti, la protezione civile lombarda ha previsto vento in rinforzo da Sud sulle zone meridionali della Regione, con raffiche più sostenute su Appennino e bassa pianura e velocità fino a 70-80 km/h oltre i 500 metri di quota; sui settori alpini venti in prevalenza dai quadranti occidentali, più sostenuti in quota oltre i 1000 metri.